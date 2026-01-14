La Fiorentina ora è ufficialmente in mano a Paratici l’uomo che fa il ds per vocazione

È stato il mister Wolf della Juve. Ds dal 4 febbraio. Deve salvare la Fiorentina. Alla Gazzetta disse: «è il lavoro più bello del mondo ma è pure una gran fatica. «Una vocazione. Come fare la suora, ma nel calcio»

L’acquisto dell’israeliano Salomon era la sua presentazione. Ora c’è anche l’ufficialità: “La Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo”. Insomma, la viola per tirarsi fuori dall’incubo retrocessione punta sull’ex che lega il suo nome e la sua carriera soprattutto alla Juventus.

Paratici è stato il Mr Wolf della Juve e ora a Firenze (c’è sempre stato un filo tesissimo tra Torino e Firenze) sperano che possa risolvere anche i problemi della Fiorentina. L’uomo che conobbe Giuntoli rimorchiando straniere alle stazione di Firenze e che per anni è stato il managing director dell’Area Football della Juventus, appena al di sotto di Agnelli. Lavorando al mercato, poi anche a tutto il resto, compreso il lavoro “sporco”: le scorribande negli spogliatoi degli arbitri, quelle all’Università di Perugia. Come fossero tutte specializzazioni della stessa mansione. Poi il Tottenham, e la squalifica. Ora il ritorno in Italia.

C’è una bellissima intervista firmata da Walter Veltroni per la Gazzetta dello Sport – febbraio 2019 – in cui Paratici tra le altre cose parla di sé. Dice che essere Paratici è “il lavoro più bello del mondo” ma è pure una gran fatica. “Una vocazione. Come fare la suora, ma nel calcio”.