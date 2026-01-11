La Coppa d’Africa è un successo: Salah ed Eto’o si complimentano con la Federazione marocchina

Lo riporta Le Parisien. Salah: «Non ho mai partecipato a una competizione in Africa con un’organizzazione di questo livello». Eto'o: «La Federazione Marocchina ha svolto un lavoro straordinario»

Il Marocco riceve elogi unanimi per l’organizzazione della Coppa d’Africa 2026, con Mohamed Salah e Samuel Eto’o tra le personalità che hanno sottolineato la qualità delle infrastrutture, la sicurezza e l’ospitalità del paese ospitante. Ne parla Le Parisien.

Coppa d’Africa in Marocco: i complimenti di Salah…

Si legge su Le Parisien:

Mohamed Salah, star dell’Egitto e del Liverpool, pochi istanti dopo la qualificazione alle semifinali conquistata dai Faraoni contro la Costa d’Avorio (3-2). «Desidero ringraziare il Marocco per l’organizzazione», ha dichiarato in conferenza stampa dopo aver ricevuto il premio di uomo partita. «Le persone qui hanno un livello altissimo in termini di ordine e sicurezza. Non ho mai partecipato a una competizione in Africa con un’organizzazione di questo livello. Un grazie a loro e gli auguro (al Marocco, ndr) ogni successo.»

…e quelli di Samuel Eto’o

Un omaggio importante, considerata l’immensa esperienza del capitano egiziano, che quest’inverno partecipa alla quinta Coppa d’Africa della sua carriera, così come quello espresso sabato sera da Samuel Eto’o, presidente della Fecafoot (Federazione camerunese di calcio). Nonostante la sua nazionale sia stata eliminata ai quarti di finale dagli uomini di Walid Regragui (0-2), il numero uno dei Leoni Indomabili ha scritto una lettera a nome della Federazione per rivolgere i «ringraziamenti fraterni» al Marocco.

«A nome della delegazione camerunese e dei tifosi camerunensi, desidero porgere i nostri rispettosi saluti e le nostre congratulazioni sportive, nello spirito di fair-play e di reciproca considerazione», si legge nella lettera resa pubblica dall’istituzione.

«Le manifestazioni di ospitalità osservate in tutti i luoghi visitati testimoniano il lavoro preparatorio straordinario condotto dalla Federazione Reale Marocchina di Calcio», ha sottolineato, augurando poi buona fortuna ai Leoni dell’Atlante, che affronteranno la Nigeria in semifinale mercoledì 14 gennaio.