La cocente eliminazione del Marsiglia di De Zerbi dalla Champions lascerà scorie profonde nel club (L’Equipe)

La cocente eliminazione del Marsiglia, maturata sia a causa della sconfitta per 3-0 contro il Bruges, sia per il gol allo scadere del portiere del Benfica, che ha permesso ai portoghesi di agguantare il 24º posto in classifica e, di conseguenza, i playoff, lascerà profonde scorie nel club allenato da De Zerbi. Ne parla L’Equipe.

Marsiglia, una sconfitta che lascerà scorie: i dettagli

Si legge sull’Equipe:

I marsigliesi hanno lasciato il campo fischiati dai propri tifosi, ma comunque qualificati ai playoff di Champions League, vergognandosi della loro prestazione disastrosa ma stranamente salutati sugli schermi giganti dello stadio Jan-Breydel, che si affrettavano a congratularsi con “l’Om e il Bruges per la qualificazione”.

I dirigenti dell’Olympique avevano già sofferto abbastanza davanti alla propria squadra quando il loro incubo si è prolungato davanti ai telefoni: mentre la liberazione sembrava così vicina, hanno visto il portiere Anatoliy Trubin spingere il Benfica al 24º posto, infliggendo loro una ferita che segnerà profondamente la stagione.

Sulla scia della loro sconfitta contro il Liverpool (0-3, mercoledì scorso), i calciatori del Marsiglia sono arrivati nella nebbia di Bruges con le ciabatte ai piedi, come se stessero per giocare questa partita cruciale nel comfort del proprio salotto, mentre tutto lasciava presagire che sarebbe stato un confronto feroce, contro una squadra che aveva assolutamente bisogno di vincere. Non è così che si affronta una partita definita “storica” da giorni da Roberto De Zerbi, e serve un portiere eccellente per resistere a un avvio così apatico.

Una notte perfettamente nera, un autentico incubo, che trasformerà l’attualità del club in un vero e proprio campo minato.