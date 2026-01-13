Home » Approfondimenti » Palazzo e Var

Juventus-Cremonese, l’arbitraggio è un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male (Corsport)

Il rigore tolto alla Cremonese è una follia piena, lasciamo arbitrare il Var. Il rigore per la Juventus è contro il calcio (persino Spalletti ha detto che non l'avrebbe dato)

Cm Torino 12/01/2026 - campionato di calcio serie A / Juventus-Cremonese / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Ermanno Feliciani

Se persino Luciano Spalletti dice che il rigore per la Cremonese non c’era, vuol dire che il disastro arbitrale in Juventus-Cremonese è stato notevole. Anche perché, come sottolineato dal Corriere dello Sport, si è trattata praticamente di un’amichevole, partita finita dopo 15 minuti, risultato mai in discussione (è finita 5-0).

L’arbitro era Feliciani, il Var Gariglio.

Scrive il Corriere dello Sport con Edmondo Pinna:

Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e Var (soprattutto). Ribadiamo: un Var (Vmo) che ha solo 4 gare di A sulle spalle, a certe cose non arriva. Certo, se poi scopriamo che per il designatore va bene così, allora le colpe sono anche dei padri, non solo dei figli. E se sul rigore alla Juve è il regolamento che in qualche maniera condiziona Feliciani con qualcosa che col calcio Feliciani-Gariglio sui rigori è una follia senza fine non ha nulla a che vedere, il rigore tolto alla Cremonese con Ofr è una follia piena. L’ennesima. Facciamo così, non fischiamo più nulla, ci pensa il Var: tanto già lo fa.

Il rigore tolto alla Cremonese
Johnsen sta per calciare in porta, scivolata di Locatelli, tocca il pallone ma poi finisce la sua corsa con il piede a martello che finisce sullo stinco sinistro dell’avversario. Feliciani fischia il rigore, a sorpresa (ma ormai è un’abitudine) Gariglio al Var lo richiama all’Ofr per fargli vedere che tocca prima il pallone. E ci voleva la revisione? Feliciani era messo benissimo, è chiaro ed evidente errore? Un altro caso di moviola pura, però deve valere per tutti (pure i portieri).

Il rigore dato alla Juventus
Tiro di Thuram, Baschirotto tocca col piede sinistro, deviazione e non giocata, il braccio destro è largo, sopra le spalle anche se va in scivolata: rigore giusto per il regolamento, non giusto per il calcio. 

