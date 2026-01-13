Juventus-Cremonese, l’arbitraggio è un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male (Corsport)

Il rigore tolto alla Cremonese è una follia piena, lasciamo arbitrare il Var. Il rigore per la Juventus è contro il calcio (persino Spalletti ha detto che non l'avrebbe dato)

Se persino Luciano Spalletti dice che il rigore per la Cremonese non c’era, vuol dire che il disastro arbitrale in Juventus-Cremonese è stato notevole. Anche perché, come sottolineato dal Corriere dello Sport, si è trattata praticamente di un’amichevole, partita finita dopo 15 minuti, risultato mai in discussione (è finita 5-0).

L’arbitro era Feliciani, il Var Gariglio.

Scrive il Corriere dello Sport con Edmondo Pinna:

Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e Var (soprattutto). Ribadiamo: un Var (Vmo) che ha solo 4 gare di A sulle spalle, a certe cose non arriva. Certo, se poi scopriamo che per il designatore va bene così, allora le colpe sono anche dei padri, non solo dei figli. E se sul rigore alla Juve è il regolamento che in qualche maniera condiziona Feliciani con qualcosa che col calcio Feliciani-Gariglio sui rigori è una follia senza fine non ha nulla a che vedere, il rigore tolto alla Cremonese con Ofr è una follia piena. L’ennesima. Facciamo così, non fischiamo più nulla, ci pensa il Var: tanto già lo fa.

Il rigore tolto alla Cremonese

Johnsen sta per calciare in porta, scivolata di Locatelli, tocca il pallone ma poi finisce la sua corsa con il piede a martello che finisce sullo stinco sinistro dell’avversario. Feliciani fischia il rigore, a sorpresa (ma ormai è un’abitudine) Gariglio al Var lo richiama all’Ofr per fargli vedere che tocca prima il pallone. E ci voleva la revisione? Feliciani era messo benissimo, è chiaro ed evidente errore? Un altro caso di moviola pura, però deve valere per tutti (pure i portieri).

Il rigore dato alla Juventus

Tiro di Thuram, Baschirotto tocca col piede sinistro, deviazione e non giocata, il braccio destro è largo, sopra le spalle anche se va in scivolata: rigore giusto per il regolamento, non giusto per il calcio.