Spalletti sta trasformando la Juventus in una squadra: ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudetto

La Juventus di Spalletti ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudetto. Luciano Spalletti ci sa fare. Da quando ha preso in mano la Juventus, i bianconeri hanno cominciato il lungo processo di crescita che potrebbe portarli a essere una squadra. Questa sera la Juve ha travolto la Cremonese (5-0) e ha firmato la quinta vittoria nelle ultime sei partite. L’unico pareggio è stato contro il Lecce nel match in cui sciupò tante occasioni tra cui il rigore con David. Nelle ultime sei partite, hanno battuto Bologna, Roma, Pisa, Sassuolo e Cremonese.

A dire il vero il rigore lo hanno sbagliato anche stasera con Yildiz che prima ha colpito il palo e poi ha segnato su respinta, gol convalidato perché Audero sul rigore ha sfiorato il pallone con la mano. David ha segnato il secondo gol. Il primo è stato fortunoso, con una deviazione di Bremer su tiro di Miretti. Nella ripresa, autogol e poi McKennie.

Inquietante il rigore assegnato alla Juve, abbiamo scoperto che è rigore anche quando tocchi con la mano dopo che il pallone ti carambola sul piede. Il calcio è messo veramente male.

La classifica adesso è:

Inter 43

Milan 40

Napoli 39

Roma 39

Juventus 39

Inter, Milan e Napoli una partita in meno, la recupereranno in settimana.

Mercoledì:

18.30: Napoli-Parma

20.45: Inter-Lecce

Giovedì:

20.45: Como-Milan