Juve-Napoli sarà soprattutto la partita dei due Mc: McTominay contro Mckennie (Corsport)

"L'americano è autore di 5 gol in 17 partite. Scott sta trascinando la squadra a suon di gol (9 in totale). Sarà la chiave del match, ognuno con il suo Big Mc incursore da scatenare contro l'altro"

Juve–Napoli sarà una sfida che si deciderà a centrocampo. I protagonisti? I due Mc: McTominay contro McKennie. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Juve-Napoli = McTominay vs McKennie

Si legge sul Corriere dello Sport:

Luciano ci proverà con una Spallettata delle sue, famosissime e già importanti alla Juve: tra le migliori dell’ultimo periodo c’è il rilancio di McKennie, mercoledì decisivo anche con il Benfica e soprattutto autore di 5 gol in 17 partite con lui. Weston è la risposta a McTominay, il simbolo delle Contate di Conte: da quando è al Napoli, Scott è stato l’Mvp della scorsa stagione e da quando Hojlund s’è fermato sta trascinando la squadra a suon di gol (9 in totale, come Rasmus). McT contro McK è una delle chiavi della sfida. Sì, ognuno ha il suo Big Mc incursore da scatenare contro l’altro.