Juve-Napoli, le ultime di formazione: Meret in porta, Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund

Oggi è il giorno di Juve-Napoli e Antonio Giordano sulla Gazzetta fa il punto sulle probabili formazioni delle due compagini.

Juve-Napoli, come ci arrivano le due squadre

Si legge sulla Gazzetta:

Le scelte di Luciano Spalletti dovrebbero premiare la squadra che ha avuto la meglio sul Benfica in Champions durante il secondo tempo. Tradotto: fuori Miretti, dentro Francisco Conceicao, al rientro dal primo minuto dopo l’ultimo contrattempo muscolare patito nella gara con la Roma lo scorso 20 dicembre allo Stadium. E nelle scelte del tecnico toscano c’è anche lo spostamento del jolly McKennie in una posizione più centrale sulla linea d’attacco, alle spalle di David ancora una volta candidato a cominciare la sfida dall’inizio. In difesa, confermati Kalulu e Cambiaso sugli esterni con Bremer e Kelly coppia centrale. In mezzo al campo, rinnovata fiducia per Locatelli e Thuram.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Napoli

Come a Copenaghen, praticamente con un Giovane in più (tesseramento effettuato), con un Lang e un Lucca in meno. E poi e ancora: con Milinkovic Savic che ha avvertito un risentimento muscolare e rischia; con Meret che giovedì si è allenato per un tempo e sta benino ma non ancora benissimo; dunque con Contini e Ferrante che aspettano di capire chi prenderà le chiavi della porta. E comunque, anche a Torino ci sarà Lukaku, che in Danimarca si è scaldato ma non ha giocato e però contro il Savoia ha avvertito di nuovo l’emozione del gol, che aiuta pure in amichevole: stasera, dovesse servire, potrebbe toccargli. Però c’è Giovane e una panchina ridimensionata assai, con due baby (Prisco e De Chiara) e pochi cambi per intervenire.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola McTominay, Lobotka, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.