Ieri è emersa tutta l’inadeguatezza di una società indecisa su tutto: De Laurentiis deve rimettere ordine nel Napoli (Corbo)

Su Repubblica: "L'ultima speranza è che sia chiarita e finalmente rivelata la causa degli infortuni muscolari. Sarebbe imperdonabile se fosse stato nascosto un errore umano"

Una sconfitta preventivabile ma amara quella maturata contro la Juventus. Le cause di questa non-partita del Napoli hanno radici profondissime e risalgono alle scelte estive. Le analizza Antonio Corbo su Repubblica.

Napoli, quante scelte sbagliate

Scrive Corbo su Repubblica:

A meno 9 dall’Inter, con un numero imprecisato ma dilagante di infortuni e assenze si registra l’urgenza del rilancio. Antonio Conte, per ora è lui la penultima speranza.

L’ultima è che sia chiarita e finalmente rivelata la causa di infortuni muscolari capaci di ridurre a brandelli la squadra campione d’Italia. Non importa di chi sia la colpa, ma scoprire qual è l’origine di questo male oscuro. Se hanno tutti ragione, se tutti sono vittime, se c’è un errore umano e lo si nasconde: sarebbe questa l’imperdonabile sconfitta di una società indecisa a tutto.

Un mondo sottosopra. C’è ancora un presidente? Basta tweet ed elogi. De Laurentiis ha pochi giorni per rimettere ordine nel suo Napoli.

Su Vergara

Nei giorni dell’emergenza e alla partita più complicata il Napoli si presenta impreciso, più lento e con le catene esterne ferme. A destra Di Lorenzo torna nella difesa a tre che gli va stretta, ancora di più se deve controllare Yildiz senza sinergia. Manca Politano il partner di sempre e c’è Gutierrez, in posizione intermedia. Deve moltiplicarsi Vergara costretto a rientrare ma anche a proporre gioco per Hojlund. È la sola novità della partita, caparbio e tecnico nelle due fasi, una prova che deve far discutere. Facile riflettere e domandarsi: ma dov’era nascosto Vergara, davvero il Napoli non sapeva di avere nella squadra più anziana del campionato.