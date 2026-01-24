Ancora Juanlu, sempre Juanlu: il Napoli lo prenderebbe subito per passare al 3-5-2 (Di Marzio)

Un solo assist in 19 partite totali giocate e in generale un rendimento non troppo brillante. Juanlu Sanchez avrebbe dovuto lasciare Siviglia già in estate, quando il Napoli lo aveva prima quasi definito e poi lo ha “abbandonato” dopo l’infortunio di Lukaku, che ha costretto Manna e Conte a dare priorità ad altro. Un po’ come adesso: dopo l’infortunio occorso a Neres e l’acquisto di Giovane (e presumibilmente di un altro esterno), si starebbe pensando di rinforzare la fascia. Ne scrive Gianluca Di Marzio che parla di ipotetico ritorno al 3-5-2, anche se pure in un 3-4-2-1 Juanlu potrebbe agire da quarto di destra, con Di Lorenzo che scenderebbe nei 3 come spesso ha fatto.

Juanlu, Napoli ancora sulle sue tracce per un ipotetico 3-5-2 (Di Marzio)

Si legge così sul portale del noto esperto di mercato:

«Il Napoli torna su Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia trattato già in estate: sul giocatore c’è anche la Juventus. In piena emergenza infortuni e senza Lucca e Lang, che hanno lasciato il club per trasferirsi rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray, il Napoli ora è alla ricerca di nuovi rinforzi. Con il rientro di Anguissa e l’arrivo di Giovane, Antonio Conte potrebbe passare al 3-5-2, e cerca pertanto un esterno destro. Il Napoli sta dunque tornando su Juanlu Sanchez, trattato a lungo nel corso della scorsa estate.»