Il Napoli punta ancora Juanlu, ma adesso la concorrenza è più forte
As ricorda la trattativa saltata in estate e che adesso ci sono anche Everton e Bayern Leverkusen sul terzino del Siviglia dopo la sua splendida prestazione al Bernabeu.
Juanlu sarà uno dei protagonisti di questo mercato di gennaio. L’acquisto del terzino Siviglia potrebbe essere stato solo rimandato per il Napoli. Infatti, il ds Manna pare abbia già ripreso i contatti con il club andaluso e il giocatore per dare ad Antonio Conte un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo da gennaio.
La scorsa estate la trattativa con il Napoli naufragò perché, ricorda As, i campioni d’Italia non raggiunsero i 20 milioni richiesti dal Siviglia. Ora gennaio potrebbe rappresentare una nuova occasione. Anche se, precisa il quotidiano sportivo spagnoli adesso le squadre estimatrici sono aumentate, sulle sue tracce ci sono Everton e Bayern Leverkusen, dopo la sua splendida prestazione al Bernabeu.
L’obiettivo è fare cassa nel mercato invernale e Juanlu rappresenta una delle possibili operazioni più redditizie sul tavolo.