Juanlu ha dato priorità al Napoli (Pedullà)

Juanlu Sanchez è tornato sul taccuino del Napoli, dopo che in estate gli azzurri non sono riusciti ad ingaggiarlo. E pare che il terzino destro abbia dato priorità proprio al Napoli, visto che nelle ultime ore si era parlato di un interesse anche da parte della Juventus.

Come riportato da Alfredo Pedullà su X:

Juanlu Sanchez ha dato priorità al Napoli rispetto ad altri club. Ovviamente la condizione è che il Napoli arrivi a un’intesa con il Siviglia, altrimenti si rimescoleranno le carte. Nessun incontro per l’attaccante Njinman del Werder Brema.