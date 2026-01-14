Joshua Cavallo lascia l’Adelaide United: «Escluso per la mia omosessualità non per ragioni calcistiche»

L'accusa del giocatore: «I compagni di squadra hanno creato un chat per prendersi gioco di una foto con me e il mio partner». Il club nega tutto

Joshua Cavallo, primo calciatore professionista in attività ad aver fatto coming out, ha dovuto lasciare il suo club australiano, l’Adelaide United, perché la dirigenza era omofoba.

Ha detto Joshua Cavallo:

“Il mio addio al club non aveva nulla a che fare con il calcio. Le decisioni sono state prese da persone al potere che hanno bloccato le mie opportunità nel club, non per il mio talento ma per la persona che ho scelto di amare. La gente pensava che fossi stato messo da parte per infortuni, mentre in realtà è stata l’omofobia a farmi finire in panchina”.

Joshua Cavallo, 26 anni, che ha reso pubblica la propria omosessualità nell’ottobre 2021, ha raccontato anche di “un gruppo di chat tra compagni di squadra” utilizzato per “prendersi gioco di una foto di me e del mio partner”.

Nuovo inizio per Joshua Cavallo

Ecco le sue parole riportate da Le Parisien:

“Era esattamente la mia paura quando ho fatto coming out: vedere i pregiudizi influenzare la mia carriera. Per la prima volta mi sono chiesto se avrei dovuto mantenere segreta la mia sessualità (…) Mi sono sentito incredibilmente isolato e mi sono chiesto se avessi commesso un errore nel condividere la mia storia”.

Dopo aver lasciato il club di prima divisione australiana nel luglio 2025, Joshua Cavallo spera ora di innamorarsi di nuovo di questo sport grazie a un “nuovo inizio nel Regno Unito”, al Peterborough United, in sesta divisione inglese.

Da parte sua, il club australiano ha respinto categoricamente le accuse di Cavallo in un comunicato: “Tutte le decisioni relative alla formazione della squadra vengono prese esclusivamente su criteri sportivi”.