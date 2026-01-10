Inter-Napoli, tutto il resto è provincia (Damascelli)

Damascelli vede in Inter-Napoli l’unica vera sfida di vertice, con il resto della Serie A relegato a semplice contorno. Per il Napoli è uno snodo decisivo: vincere per restare in corsa, perdere significherebbe uscire dalla lotta scudetto.

Inter-Napoli, tutto il resto è provincia

Scrive Tony Damascelli nelle pagine di Giornale:

“Il campionato non offre certezze, forse soltanto l’Inter ribadisce la propria solidità, soprattutto grazie ai suoi fenomenali attaccanti, un campione del mondo e un vice, Lautaro e Thuram, gli o le altre fanno provincia, dietro lamenti e proteste. I pareggi di Napoli e Milan sono andati oltre i meriti effettivi, al di là della libera interpretazione del regolamento da chi, invece, non dovrebbe commettere errori, la questione arbitrale”.

Davvero tutto il resto è provincia? Un campionato a parte?

“Intossica un torneo che non è già esaltante di suo, la crescita del Como provoca simpatie, dimenticando l’enorme investimento effettuato dai proprietari, fermenti a Roma alla voce Gasperini ma non è il caso di stupirsi, l’eccellente professionista già si era segnalato a Bergamo per analoghe bizzarrie caratteriali, si rialza la Juventus sempre più spallettiana e così l’Atalanta di Palladino, chi non offre garanzie di costanza è il Torino poco Toro però protetto dalla propaganda, la Fiorentina vive di speranze ma domani contro il Milan meglio non illudersi”.

Napoli non deve uscire di scena

L’articolo pubblicato oggi in edicola su Il Giornale si chiude con queste parole:

“Come ogni anno arriva la madre di tutte le partite, intendo Inter-Napoli e già si mormora, si sussurra, si insinua sulla designazione dell’arbitro. Di certo è l’occasione per i campioni d’Italia di riprendersi il dovuto, una vittoria per ridurre lo svantaggio ad un punto, una sconfitta significherebbe, a meno 7, l’uscita di scena”.