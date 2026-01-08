Il secondo tempo di Napoli-Verona spiegato in Spagna: “Sembrava quando a scuola giochi in una sola metà campo”

Mundo Deportivo: “Dopo il 2-0 gli azzurri erano disperati e poco lucidi. Nel secondo tempo, il gioco del Napoli era più calmo e chiaro”.

Passo falso del Napoli, che pareggia contro l’Hellas Verona 2-2 in campionato.

Il Napoli pareggia 2-2 col Verona

Anche gli spagnoli di Mundo Deportivo hanno commentato il match degli azzurri:

Il Napoli di Antonio Conte ha perso due punti al Diego Armando Maradona contro il Verona poco prima di andare a San Siro per affrontare l’Inter. Ma poteva andare peggio, perché erano sotto 0-2. Il Napoli è partito bene, dominando il gioco e cercando gli spazi di un Verona che attendeva il suo momento per partire in contropiede. Ed è successo con il gol di Frese. Dopo aver controllato al Var, l’arbitro ha poi assegnato un rigore ai gialloblù, dove Orban ha battuto Milinkovic Savic. Gli azzurri hanno iniziato a giocare con la disperazione del campione in carica, senza lucidità. Le migliori possibilità avute sono stati un paio di tiri di McTominay.

Nel secondo tempo, il gioco del Napoli era più calmo e chiaro. Proprio McTominay, con un corner, ha approfittato di una brutta uscita del portiere per segnare. La partita ha cominciato a ricordarci di quei tempi quando a scuola si giocava solo in una metà campo. Il Verona non è uscito dalla sua metà campo cercando di conservare il vantaggio che aveva. Di Lorenzo è arrivato sul primo palo dopo un cross basso di Marianucci e ha messo a segno il 2-2.