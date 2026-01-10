Home » Il Campo

Inter-Napoli, Politano nel tridente con Hojlund e Elmas

Sky: sostituirà lui l'infortunato Neres, con Di Lorenzo che scala a destra. Juan Jesus torna titolare. L'Inter dovrebbe confermare Bisseck in difesa e l'ex Zielinski a centrocampo.

Domani alle 20:45 il match di campionato Inter-Napoli. Tra gli azzurri, non è riuscito a recuperare David Neres dall’infortunio alla caviglia.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

Di seguito, la probabile formazione riportata da Sky Sport scelta da Antonio Conte per gli azzurri:

Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Højlund, Elmas.

Sarà dunque Politano che sostituirà il brasiliano ex Benfica, con Di Lorenzo che prenderà il suo posto sulla fascia destra. In difesa dovrebbe tornare titolare Juan Jesus, che aveva saltato il match contro l’Hellas Verona.

L’Inter ha invece ai box Darmian e Dumfries, mentre Diouf è riuscito a recuperare. Christian Chivu dovrebbe dunque scegliere i seguenti undici:

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

