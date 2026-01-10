David Neres salterà la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia
Lo riporta Sky Sport su X. L'esterno brasiliano aveva riportato un trauma distorsivo nel match dell'Olimpico contro la Lazio
As Roma 04/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport
nella foto: David Neres
Niente da fare: David Neres salta la sfida contro l’Inter. Il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia accusato contro la Lazio.
Inter-Napoli, Neres out: i dettagli
Si legge su X, sul profilo ufficiale di Sky Sport:
David Neres out per la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia.
Poi si legge sul sito di Di Marzio:
L’esterno brasiliano, costretto al cambio al minuto 70 della sfida contro la Lazio, non recupera per il match contro l’Inter. David Neres non ci sarà contro l’Inter. L’esterno del Napoli è stato costretto al cambio al 70′ della sfida contro la Lazio a causa di un problema alla caviglia. Il giocatore ha evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo ha obbligato al forfait contro l’Hellas Verona. Antonio Conte dovrà così fare a meno dell’esterno anche nel big match di San Siro.