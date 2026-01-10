Home » Il Campo

David Neres salterà la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia

Lo riporta Sky Sport su X. L'esterno brasiliano aveva riportato un trauma distorsivo nel match dell'Olimpico contro la Lazio

As Roma 04/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: David Neres

Niente da fare: David Neres salta la sfida contro l’Inter. Il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia accusato contro la Lazio.

Inter-Napoli, Neres out: i dettagli

Si legge su X, sul profilo ufficiale di Sky Sport:

David Neres out per la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla caviglia.

Poi si legge sul sito di Di Marzio:

