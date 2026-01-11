Inter-Napoli, formazioni ufficiali: giocano Beukema ed Elmas, in panchina Buongiorno e Lang
La difesa a tra sarà composta da Beukema, Rrahmani e Juan Jesus, Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni. Inter, giocano Bisseck e Zielinski
Alla fine Conte ha scelto Beukema. Sonora bocciatura per Alessandro Buongiorno che diventa il quarto difensore centrale del Napoli. Di Lorenzo viene spostato in avanti, nella line a quattro di centrocampo con Spinazzola sul versante sinistro. Senza Neres, davanti ci saranno Politano, Hojlund ed Elmas.
Ecco le formazioni.
INTER
Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro
A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Cocchi, Esposito
NAPOLI
Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas
A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.