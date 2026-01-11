In Premier l’allenatore-manager è morto, decidono i presidenti e i loro (troppi) direttori sportivi

Ne scrive il Times. "Il Chelsea ne ha addirittura 5. Allo United hanno creato un video per prendere in giro gli ultimi allenatori dopo Ferguson, sono passati da lui a un capitalista chimico in crisi esistenziale"

In un calcio dominato dai numeri e dalle gerarchie aziendali, il ruolo dell’allenatore tradizionale sta rapidamente scomparendo. Ne parla il Times quest’oggi. I tifosi del Manchester United hanno espresso la propria frustrazione con un video satirico che ritrae ex allenatori del club come una band di rock star, mentre i proprietari contano i soldi sullo sfondo. Ma dietro l’ironia si nasconde una realtà più ampia: nei club moderni, dai continui cambi di allenatore alle strategie di reclutamento gestite dai direttori sportivi, la gestione del campo è sempre più subordinata alle decisioni di proprietà e dirigenti. E i tifosi osservano impotenti come i progetti a lungo termine dei club vengono decisi in boardroom lontane dagli spalti, e come il mito del “grande manager” sembri ormai relegato al passato.

Premier, dov’è finito il ruolo del manager? Ormai decidono i direttori sportivi (Times)

Si legge così sul Times:

“Per annunciare che la sua prossima protesta si terrà durante la partita casalinga del Manchester United contro il Fulham, il gruppo di tifosi The 1958 ha pubblicato un video. È Queen a Live Aid. Solo che la band è composta da ex allenatori scartati dell’era post-Sir Alex Ferguson. José Mourinho è alla batteria, David Moyes e altri pizzicano la chitarra. Ruben Amorim è Freddie Mercury.

«Is this the real club or just fantasy?» canta, e Sir Jim Ratcliffe appare vestito da clown. […] Ventiquattro ore dopo la pubblicazione su X, il video ha superato il milione di visualizzazioni. The 1958 è un gruppo di tifosi influente che chiede cambiamenti ai vertici del United e sembra che questa sia stata la settimana in cui il calcio ha riversato la propria rabbia contro i dirigenti. […]

Le povere anime nelle panchine sembrano ormai intercambiabili quanto tutto il resto nei regimi che oggi gestiscono i club. Con i loro piani quinquennali e le pubbliche relazioni, non lasciano dubbi su chi siano i visionari, e per i tifosi ancora abituati a fare quadrato attorno agli allenatori, è inquietante. Per quelli del United, passati da Fergie a un capitalista chimico e al suo entourage che decide le sorti del club, sembra una crisi esistenziale. I tifosi del Chelsea percepiscono un divario simile tra apparenza e realtà quando guardano Eghbali e i suoi cinque direttori sportivi, con un miliardo di sterline speso in acquisti […]

Ma la notizia è questa: non si torna indietro. La complessità e la dimensione finanziaria del calcio moderno — soprattutto in Inghilterra, dove 22 dei 44 club principali sono di proprietà americana — significa che i club continueranno a essere dominati da uomini d’affari, dai loro soldi, dai loro dipartimenti e dai loro processi. Il modello del grande allenatore «è scomparso e non tornerà mai», ha detto un direttore tecnico della Premier League. […] Infatti, oggi ci sono solo cinque club di Premier League in cui il ruolo più ampio di “manager” esiste ancora — Arsenal, Everton, Manchester City, Crystal Palace e Leeds United — tutti gli altri hanno un head coach. […]

Molti hanno notato la scarsità di allenatori d’élite disponibili e come sempre più nomi di spicco, come Tuchel, Carlo Ancelotti e Mauricio Pochettino, si rifugino nel calcio internazionale, dove le gerarchie sono più piccole e c’è più autonomia e controllo. La scelta del Chelsea su Rosenior acquista senso in questo contesto e forse lui rappresenta semplicemente la nuova generazione — un allenatore aziendale, a suo agio con i livelli esecutivi. Ha già lavorato con tre dei d.s. del Chelsea e aveva un forte rapporto con Eghbali prima della nomina. […]