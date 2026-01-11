Yamal è “geloso” degli elogi di Flick a Mbappé, stasera non vorrà che vendicarsi

Scrive così il Paìs: "Contro il Madrid al Bernabeu tutto il Barcellona era poco in forma ma quel Clàsico gli è servito da lezione. È pur vero che il Barcellona ha giocato benissimo anche senza di lui"

Lamine Yamal vuole “vendicarsi” della sua stessa prestazione contro il Real Madrid dell’ultimo Clàsico, giocato sicuramente non al massimo delle sue capacità. Questa sera avrà la chance contro i rivali storici con un trofeo in palio, la Supercoppa di Spagna. Ne parlano i media spagnoli, che indugiano anche sul rapporto tra Lamine e Flick e la “gelosia” per gli elogi a Mbappé.

Yamal contro il Real Madrid cercherà di rifarsi dall’ultima volta al Bernabeu (Paìs)

Così si legge su El Paìs:

“Il rapporto di Lamine con Flick è ottimo, né troppo stretto né troppo distante, come con la maggior parte dei suoi compagni di squadra. Il numero 10 ha uno status diverso nello spogliatoio, e coloro che hanno cercato di frenare la sua ambizione da stella hanno fallito lungo il percorso. Basta chiedere a Lewandowski. Ma l’ultimo Clásico (2-1) è stato una lezione preziosa per il diciottenne Lamine. […]

Come il Barcellona, ​​non era arrivato al Bernabéu in ottima forma. Il numero 10 era alle prese con un infortunio all’inguine, mentre Flick aveva Raphinha, Olmo, Gavi e Lewandowski fuori. […] L’apprendimento di Lamine è avvenuto anche in panchina. E non si è trattato solo delle lezioni apprese da Flick, ma anche dai suoi compagni di squadra. Le difficoltà del Barcellona nel vincere quando Lamine Yamal non era in campo erano diventate un argomento ricorrente. Tuttavia, in due delle migliori partite stagionali del Barcellona, ​​Lamine non è stato un giocatore chiave. Non è sceso in campo nella vittoria per 6-0 contro il Valencia all’inizio della stagione e ha fatto solo una breve apparizione nella clamorosa vittoria per 5-0 contro l’Athletic Bilbao in semifinale di Supercoppa. […]

Il tecnico, tuttavia, non ha voluto dare indizi su eventuali cambiamenti a centrocampo; era invece chiaro che Lamine Yamal sarebbe tornato titolare contro il Real Madrid. “Sì, tutti i giocatori sono pronti a essere in squadra. È bello averli tutti con noi. Soprattutto Gavi e Christensen”, ha concluso l’allenatore del Barcellona a proposito della presenza a Gedda dei due giocatori che hanno viaggiato infortunati per raggiungere i compagni. L’attenzione, in ogni caso, torna su Lamine. In realtà, è sempre su Lamine. E vuole vendicarsi, soprattutto quando Flick inizia a elogiare Mbappé (lo ha definito il miglior attaccante al mondo ndr)“.