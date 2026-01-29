In Inghilterra guardano sempre più highlights on line e meno trasmissioni con gli esperti che fanno la spiega (Times)

Cambia il calcio, cambiano i modi di trasmetterlo, cambiano anche le preferenze degli ascoltatori. Il classico appuntamento del sabato e della domenica con Match of the Day della Bbc sta vivendo una fase di trasformazione. Gli ascolti tradizionali calano, la popolarità del programma si sposta sempre più sul digitale. L’emittente sta riuscendo a intercettare il pubblico sui nuovi canali, dimostrando che il calcio e i suoi riassunti possono trovare nuova vita anche al di fuori della televisione classica. Lo scrive The Times

“Gli ascolti del programma Match of the Day della Bbc sono diminuiti del 10% in questa stagione. Questa flessione è stata compensata da un aumento del numero di persone che guardano i riassunti della Premier League, ora disponibili dalle 20 nei weekend. Il numero di spettatori che seguono i programmi delle 22:30 del sabato e della domenica, sia in diretta sia su iPlayer della Bbc, è passato da 7,65 milioni complessivi nel periodo da agosto a dicembre 2024-25 a 6,88 milioni nello stesso periodo 2025-26″.

“Il vero elemento che ha inciso sugli ascolti è il nuovo accordo sui diritti della Premier League. Sembra che sempre più persone guardino i riassunti online, saltando il programma completo. Questo include le analisi delle partite da parte degli esperti. La media settimanale di visualizzazioni dei clip dei riassunti delle 20:00 su iPlayer, sito e app Bbc Sport è stata di 1,52 milioni. Ciò compensa abbondantemente il calo degli spettatori del programma vero e proprio”.

Per il Times il punto non è l’addio di Lineare che ha lasciato dopo 25 anni.

Prosegue The Times sulla Premier in tv

“Alex Kay-Jelski, direttore dello sport della BBC, ha dichiarato: «Stiamo raggiungendo il pubblico secondo le loro modalità ed è fantastico vedere quante persone ne stanno usufruendo. Evolvendo il formato e abbracciando le piattaforme digitali, stiamo coinvolgendo più persone che mai e aumentando la portata di questo programma iconico. Match of the Day svolge un ruolo enorme per milioni di tifosi di calcio, sia in tv, su iPlayer o sui telefoni delle persone»”.

“La Bbc afferma che il numero di account digitali che accedono ai contenuti di Match of the Day in una settimana tipo di partite è aumentato del 21% su base annua, passando da 1,39 miliardi nel 2024-25 a 1,68 miliardi nel 2025-26”.