Diritti tv, dal 2029 la Premier League potrebbe essere trasmessa da Netflix (Guardian)

Prima di Netflix, ci ha provato Amazon Prime, che ha acquisito i diritti solo per due turni di partite a settimana dal 2019 al 2025. Ora i diritti sono tornati a Sky Sports. Ancora tutto incerto

Netflix e Paramount si contendono Warner Bros Discovery, influenzando i diritti tv di Premier League e Champions League. Il futuro delle trasmissioni sportive europee è in bilico. Dopo Prime Video, potremmo davvero dire che in futuro guardare tutto sarà in streaming?

Così inizia il nuovo articolo del Guardian:

“Netflix ha passato anni a rifiutare educatamente le offerte della Premier League e della Uefa per acquistare i diritti tv, quindi sarebbe ironico se li ottenesse per caso. Questa possibilità emerge dallo scontro da oltre 100 miliardi di dollari tra Netflix e il rivale Paramount Skydance per l’acquisizione di Warner Bros Discovery (Wbd), una mossa destinata a influenzare non solo Hollywood, ma anche il panorama globale dei media”.

Netflix trasmetterà partite di calcio?

Riporta il Guardian:

“Netflix ha già fatto un’offerta da 82,7 miliardi di dollari per acquistare le divisioni studio e streaming di Wbd, mentre Paramount ha rilanciato con un’offerta ostile da 108,4 miliardi, che include anche i canali Discovery Global come Cnn e Eurosport. Il pacchetto comprende però Tnt Sports UK, che detiene i diritti della Premier League fino al 2029 e della Champions League fino al 2027.

La Premier League ha cercato di coinvolgere Netflix per quasi dieci anni, offrendo pacchetti di partite adatti allo streaming, ma finora senza successo. Amazon Prime ha acquisito i diritti per due turni di partite a settimana dal 2019 al 2025, mentre ora i diritti sono tornati a Sky Sports.

Netflix, pur riluttante a investire miliardi nei diritti sportivi, ha iniziato a interessarsi a eventi specifici come i Mondiali femminili del 2027 e 2031, segnando un cambiamento di strategia”.

E conclude:

“Il processo di acquisizione è ancora incerto e Wbd non ha chiarezza su cosa accadrà, mentre la Premier League si prepara già per la prossima asta dei diritti, con l’idea di ampliare la disponibilità delle partite dopo il 2029 e coinvolgere nuovi partner, tra cui potenzialmente Netflix”.