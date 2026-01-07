Il Verona non vince a Napoli dal 1983, gli azzurri non perdono in casa da dicembre 2024
Inoltre, il Napoli non subisce gol da 377 minuti. Tra Conte e Zanetti terzo incontro ufficiale, con una vittoria per parte nei primi due.
Napoli ed Hellas Verona si affronteranno oggi alle 18:30 in campionato.
Le statistiche di Napoli-Verona
Le statistiche sulle due squadre riportate dal sito degli azzurri:
Sono 43 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli, con un bilancio che presenta 26 vittorie azzurre, 14 pareggi e 3 vittorie venete. L’ultima vittoria gialloblù a Napoli risale al 2 gennaio 1983, 2-1 in A. Da allora 26 confronti all’ombra del Vesuvio, con 18 successi azzurri ed 8 pareggi. Azzurri reduci da 4 vittorie per 2-0: le due gare con cui si sono aggiudicati la Supercoppa di Lega e le due successive in Serie A; gli azzurri non incassano gol in partite ufficiali da 377 minuti, ultimo subito in Udinese-Napoli 1-0 del 14 dicembre. Azzurri imbattuti in casa da 22 partite ufficiali, di cui 16 vinte e 6 pareggiate. Ultimo k.o. dalla Lazio, 0-1, in data 8 dicembre 2024, Serie A.
Tra Antonio Conte e Paolo Zanetti 3° incontro ufficiale, con una vittoria interna per parte nei primi due confronti. Quella di Zanetti è arrivata alla prima giornata della Serie A dell’anno scorso, Verona-Napoli 3-0.