Il vero ostacolo tra l’Inter e lo scudetto è la sua capacità di boicottarsi da sola

Vaciago su Tuttosport scrive che l'Inter ha "una sorta di presunzione o di eccessiva fiducia che, di tanto in tanto, alleggerisce un po’ troppo la tensione agonistica di chi sta in campo".

Guido Vaciago su Tuttosport esalta la prestazione del Napoli di ieri sera contro l’Inter, ma si mostra soprattutto preoccupato per i nerazzurri che cercano di boicottare loro stessi.

“La vera sfida per lo scudetto è fra l’Inter e la sua capacità di boicottarsi da sola. Ieri la prestazione del Napoli è stata strepitosa a livello tattico, caratteriale e tecnico (McTominay ha mostrato qualità che in altri contesti gli varrebbero il podio del Pallone d’Oro), ma ci sono stati tratti della partita in cui la superiorità della rosa dell’Inter era evidente. Ma, ancora una volta, quella superiorità non è bastata a vincere la partita”.

La presunzione dell’Inter

L’Inter ha fallito quasi tutti gli scontri diretti e, sebbene Chivu ieri sera non abbia voluto commentare questo dato, resta una contraddizione importante.

“L’altro limite che zavorra la forza dell’Inter è una sorta di presunzione o di eccessiva fiducia che, di tanto in tanto, alleggerisce un po’ troppo la tensione agonistica di chi sta in campo. Non capita sempre, ma finora è capitato abbastanza spesso per tenere aperto il campionato”.