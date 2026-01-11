Chivu: «C’è il rammarico di non aver vinto uno scontro diretto»
A Dazn: «È finita in parità una partita che è giusto che sia finita così per quello che si è visto in campo»
L’allenatore dell‘Inter, Chivu, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli
Cosa vi portare a casa?
«Una grande partita e una grande consapevolezza del valore della nostra squadra, anche stasera ha dimostrato di giocare una grande partita in un campo difficile. Contro una squadra in un ottimo momento.
«Io parlo della partita, di due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. C’è il rammarico di essere andati due volte in vantaggio. Rammarico di non aver mantenuto la lucidità, però c’è il merito anche degli avversari».
Nel secondo tempo ha rimesso ordine al centrocampo. Cosa porta a casa di buono?
«L’atteggiamento, la voglia di andare sempre in avanti, forse a volte esagerata. Nel secondo tempo per i primi venti minuti ci hanno messo in difficoltà. Rimaniamo col rammarico di non aver vinto uno scontro diretto, ma si va avanti e si fa di tutto per portare avanti questo campionato»
Il Napoli aveva qualcosa in più rispetto a voi?
«Ci aspettavamo una partita del genere, loro palleggiavano sul corto. Abbiamo sbagliato qualcosa, ma mi prendo di buono l’atteggiamento dei miei calciatori. È finita in parità una partita che è giusto che sia finita così per quello che si è visto in campo»