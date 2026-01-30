Il Telegraph boccia l’acquisto di Koulibaly del Chelsea: “Sopravvalutato, non è stato un leader della difesa”

Il quotidiano ha stilato una classifica dal migliore al peggior acquisto degli ultimi anni. Il difensore è 41esimo. C'è anche Casadei, 30esimo solo perché non è costato molto.

Il Telegraph ha classificato gli acquisti del Chelsea dal migliore al peggiore degli ultimi anni. Nella lista, sono presenti l’italiano Casadei e l’ex Napoli Koulibaly.

Al 30esimo posto c’è il centrocampista ora al Torino, che ha giocato 17 partite al Chelsea, senza mai segnare né fornire assist:

Il Chelsea ha fatto un investimento su Casadei, poi l’ha dato in prestito al Reading e al Leicester. Non è mai stato al livello richiesto per la prima squadra, ma almeno non è costato una gran cifra. In una parola: dimenticato.

Kalidou Koulibaly è stato messo al 41esimo posto. In 32 presenze, 2 gol e 1 assist:

Koulibaly è arrivato a Stamford Bridge con una grande reputazione, dopo essersi affermato al Napoli come uno dei migliori centrali d’Europa. Dopo la sua firma, il patron Boehly aveva dichiarato essere “uno dei difensori migliori del mondo”. Un commento invecchiato terribilmente. Non è riuscito ad affermarsi come il leader che doveva essere. Koulibaly è stato venduto un anno dopo all’Arabia Saudita. In una parola: sopravvalutato.