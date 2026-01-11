Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia

Ne parla As: "Imminente il rinnovo contrattuale con Emirates. Gli altri due grandi sponsor sono Adidas e Hp." Quello delle sponsorizzazioni è un asset dal peso enorme

Il Real Madrid prepara il grande colpo per il 2026: il club punta a raggiungere 300 milioni di euro di ricavi annui dalla maglia, combinando il rinnovo di Emirates, l’accordo con Adidas e il contributo di partner come Hp (Hewlett-Packard, azienda tecnologica statunitense). Ne parla As.

Il Real Madrid pronto a massimizzare i guadagni dagli sponsor

Si legge su As:

La società madrilena è vicina a rinnovare gli accordi di sponsorizzazione con i suoi principali partner storici degli ultimi decenni. La trattativa è aperta e la maglia del club blanco continuerà a figurare ai vertici della classifica per i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni dopo la firma di questi accordi.

La firma più imminente è il rinnovo di Emirates come sponsor principale della prima squadra. L’attuale contratto scade il 30 giugno e le due parti stanno negoziando, vicine a siglare un nuovo accordo, quello iniziato nel 2011 e destinato a essere di lungo periodo.

300 milioni di euro per la maglia

L’altro grande contratto che il Real Madrid sta rinegoziando in termini di sponsorizzazioni è quello con Adidas. In questo caso non c’è urgenza, poiché il contratto termina nel 2029, ma le due parti hanno già discusso di estendere e modificare le condizioni del rapporto tra la società madrilena e la casa tedesca.

Come accade per la compagnia aerea che compare sulla maglia del Real Madrid, anche le cifre di questo contratto non sono mai state rese note. Si parla di 120 milioni di euro a stagione come importo attuale, cifra destinata a crescere, aumentando anche la durata del contratto stesso.

L’obiettivo del Real Madrid è chiaro: raggiungere i 300 milioni di euro come valore della maglia bianca, considerando anche il contributo di Hp, nell’ambito di un impegno che va oltre la semplice presenza sul fronte della maglia.