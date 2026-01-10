Il Real Madrid e le convocazioni fantasma: i calciatori guariscono dagli infortuni ma non giocano per motivi ignoti

Marca: "Huijsen è l'ultimo caso. Il difensore centrale ha ricevuto l’ok dei medici ed è rimasto in panchina contro l’Atlético nonostante l'infortunio al 70' di Rudiger e Asencio, i due centrali titolari"

Huijsen torna a essere convocato dal Real Madrid dopo un sovraccarico muscolare, ma resta in panchina anche quando la squadra avrebbe avuto bisogno di lui, diventando l’ultimo esempio delle cosiddette “convocazioni fantasma”. Ne parla Marca.

Il Real e le convocazioni fantasma: Huijsen è l’ultimo caso

Si legge su Marca:

Huijsen è stato l’ultimo caso di un giocatore del Real Madrid che torna disponibile dopo un infortunio, ma che dà la sensazione di non essere in condizioni di giocare. Il difensore centrale ha ricevuto l’idoneità dopo essere stato assente contro il Betis, ha viaggiato con la squadra a Gedda, si è seduto in panchina contro l’Atlético… e non ha giocato. E non è successo perché non fosse necessario, tutt’altro.

Xabi ha perso i suoi due centrali titolari nella fase finale del derby e in nessuno dei due casi l’alternativa è stata Huijsen, che in condizioni normali sarebbe stata la prima scelta. Sono entrati Mendy e Fran García al posto di Rüdiger e Asensio, e l’allenatore ha dovuto riorganizzare tutto per rimettere a posto la squadra, finendo per schierare Tchouaméni e Carreras come coppia di centrali. Ma non solo Huijsen non ha giocato: nemmeno Alaba, tornato disponibile dopo una lesione, lo ha fatto.

In altre parole, senza Rüdiger e Asensio, la logica sarebbe stata far entrare i due centrali disponibili in panchina, Huijsen e Alaba, ma non è accaduto. Infatti, nessuno dei due ha giocato, nemmeno per proteggere la squadra nei minuti finali. Una circostanza che alimenta il fenomeno delle “convocazioni fantasma” al Real Madrid negli ultimi tempi.