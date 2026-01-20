Il piccolo parco in Scozia che ha formato tanti campioni, quando ancora si giocava per strada

C’è un piccolo, piccolissimo parco, a Viewpark, 16 chilometri a est di Glasgow, con due alberi – sempre gli stessi – che fanno da pali a porte immaginarie. Quel parchetto ha prodotto un numero inverosimile di calciatori, alcuni molto forti, altri semplicemente “professionisti”. Una sorta di nido di calciatori totalmente fuori scala statisticamente. Lo racconta con un pezzo che profuma di romanticismo ad ogni rigo, il New York Times.

Racconta “la striscia rettangolare di prato, circondata su tre lati da case a schiera con ciottoli, in una strada chiamata Woodview”. “Quel tratto di erba, in Scozia, lungo forse 70 metri, può dire di aver cresciuto un’intera squadra di calciatori professionisti, tra cui campioni nazionali, giocatori internazionali e, un certo John Robertson, il giocatore descritto da Brian Clough come “il Picasso del nostro gioco”, due volte vincitore della Coppa dei Campioni

“Se tracciassimo un cerchio di 200 metri dalla casa di John, ci sarebbero nove o dieci ragazzi che hanno giocato su quel prato e in seguito sono diventati professionisti”, dice Iain Munro, uno dei più vecchi amici e vicini di Robertson al Nyt. “Se estendessimo questo dato a tutto il Viewpark, ne avremmo dai 25 ai 30”.

Quel pezzo di terra in Scozia che non ha nemmeno un nome ufficiale. E quindi c’erano Robertson, Munro, che ha collezionato sette presenze con la nazionale scozzese, c’era Johnny Doyle, futuro vincitore del titolo con il Celtic. O colui che è considerato il più grande giocatore di sempre del Celtic: Jimmy “Jinky” Johnstone, uno dei “Leoni di Lisbona” ​​che vinsero la Coppa dei Campioni del 1967 con la squadra di Jock Stein.

Nell’articolo se ne ricordano molti altri (Tommy e John Coakley, John e James Stevenson, Ian Scanlon, Tommy e Pat O’Hara, Brian Goodwin, Billy Edwards, Hughie Robertson, fratello maggiore di John)

“Abbiamo iniziato tutti sullo stesso prato, usando quei due alberi come pali della porta. Non c’erano genitori, adulti e nessun arbitro: solo bambini”.

“Passeggiando per Viewpark in questi giorni – racconta l’inviato del Nyt in Scozia – ci si rende subito conto che non è mai stato un posto di cui vantarsi. La popolazione è di 15.000 abitanti. È troppo grande per essere descritto come un paese, ma non abbastanza, forse, per essere considerato una città. Le miniere di carbone sono chiuse da tempo, ma la fabbrica di biscotti Tunnock, dove Jean Robertson, la madre di John, produceva biscotti da tè e cialde al caramello, rimane il principale datore di lavoro locale. C’è un campo da bocce, una palestra di boxe, negozi, pub, un centro comunitario e il centro di assistenza per i minatori di Tannochside e Bredisholm”.

“A Woodview c’erano solo due famiglie che possedevano un’auto, il che significava che era sicuro giocare per strada e le nostre partite venivano raramente interrotte dal traffico”, racconta Munro. “Quando faceva buio, improvvisavamo. Le partite venivano spostate in strada, con cappotti e maglioni usati come pali della porta e i tre lampioni all’angolo di Juniper Road che fungevano da riflettori. L’autobus numero 97 passava circa ogni mezz’ora, portando i passeggeri da e per Uddingston. L’autista, Jimmy, ci salutava tutti con un pollice alzato mentre passava. Poi tornavamo alla nostra partita”.

“La cosa più triste è che nessuno ora gioca all’aperto a Woodview – continua l’articolo – Né l’erba sembrava calpestata di recente, a parte i resti carbonizzati dell’annuale spettacolo della Notte dei Falò. La gente del posto dà la colpa all’era di internet. “I ragazzi qui intorno si divertono a giocare a football sulla PlayStation ultimamente”, dice uno. “Preferiscono stare in camera loro piuttosto che sporcarsi le scarpe”.