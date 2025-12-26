Addio a John Robertson l’eroe del Nottingham Forest dei miracoli: un genio sovrappeso e fumatore

John Robertson, icona del Nottingham Forest e della Scozia, è morto il giorno di Natale all’età di 72 anni. Robertson è stato uno dei protagonisti assoluti dell’epopea del Forest sotto Brian Clough: fu decisivo nelle due vittorie consecutive in Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980, prima con il cross per il gol di Trevor Francis nella finale di Monaco e poi con la rete che diede la Coppa al Forest al Bernabéu di Madrid. Nonostante un fisico poco appariscente e uno stile fuori dagli stereotipi atletici, era considerato un “genio sottovalutato”, amatissimo dai tifosi.

Il Daily Mail restituisce anche il ritratto di un uomo e di un giocatore che incarnava l’improbabile e il meraviglioso. Dall’essere considerato un terzino anonimo a diventare un regista esterno pioniere, la storia di Robertson e del Forest di Clough è una delle più sorprendenti del pallone.

Robertson, il campione improbabile del Nottingham di Clough

Si legge così sul quotidiano britannico:

“I tifosi del Forest, in particolare, apprezzeranno la tempistica della morte. Per loro, c’era sempre stato qualcosa di vagamente celestiale in Robbo. […] Lo scozzese non aveva l’aspetto di un atleta, né viveva come tale. Tanto per cominciare, fumava. Era trasandato e sembrava sovrappeso. Le prime impressioni di Clough non furono minimamente promettenti. Non ci fu alcuna identificazione precoce di un talento immenso e straordinario. Nessun colpo di fulmine. «Era uno spreco di tempo, trasandato, inadatto e disinteressato», era una delle riflessioni più concrete di Clough, e lo pensava davvero.

Ma Robertson sapeva giocare con entrambi i piedi, era capace di crossare e passare da fermo e di leggere le esigenze e i desideri della partita in modo istintivo e intuitivo. Divenne un regista da posizione esterna e, come tale, fu un pioniere. Forest e tutto ciò che fecero sotto Clough erano guidati da un forte senso di inferiorità e da un senso di unione che non si poteva comprare. […] Un recente sondaggio tra i tifosi del Forest ha votato Robertson come il miglior giocatore di tutti i tempi del club […]

Il grande Graeme Souness una volta descrisse Robertson come «il calciatore più sottovalutato di ogni generazione», ma nonostante tutto era difficile sfuggire alla sensazione che l’atmosfera da uomo comune facesse semplicemente parte dell’azione. «Sembrava che avesse un po’ di pancetta, indossava vecchi stivali da deserto malconci e difficilmente lo si vedeva senza una sigaretta in mano», ha aggiunto Souness. […] Come allenatore, il suo atteggiamento era più o meno lo stesso. Continuava a sembrare quasi volutamente fuori posto. […]

Nella gestione, O’Neill e Robertson non erano esattamente Clough e Taylor e non hanno mai preteso di esserlo. C’era, tuttavia, un familiare ying e yang che non può essere forzato, costruito o comprato. O’Neill piangerà la perdita del suo caro amico. […] Clough, scomparso ormai da 21 anni, ha descritto Robertson come il più grande che abbia mai conosciuto. Souness ha detto che «avrebbe potuto giocare per qualsiasi club al mondo, e intendo il Real Madrid, il Barcellona o il Bayern Monaco»”.