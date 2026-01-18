Home » Il Campo » Calciomercato

Il Nottingham Forest sta trattando la cessione di Olivera col Napoli

Il giornalista di AS Eduardo Burgos sul proprio profilo X: "L'estate scorsa il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso".

Napoli Olivera Atalanta-Napoli Lecce-Napoli

Ni Napoli 25/08/2024 - campionato di calcio serie A / Napoli-Bologna / foto Nicola Ianuale/Image Sport nella foto: Mathias Olivera

Incerto ancora il futuro di Mathias Olivera al Napoli. Il vice allenatore ha parlato di rinforzi obbligatori a centrocampo e in attacco, ma per farlo il Napoli ha bisogno di vendere calciatori considerando che deve fare mercato a saldo zero. La lista dei giocatori sacrificabili è lunga, ma al momento tutto sembra in stand-by. Nei prossimi giorni, però, diverse trattative in uscita potrebbero sbloccare il mercato in entrata del Napoli.

Leggi anche: Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: su di lui il Nottingham Forest

Si era già parlato nei giorni scorsi del fatto che Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e del sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest per lui

Il giornalista di AS Eduardo Burgos sul proprio profilo X, riporta le ultime novità sul suo possibile passaggio in Premier a gennaio:

“L’estate scorsa si è parlato seriamente di un ingresso di Mathias Olivera in squadra. All’epoca il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso. Il Nottingham Forest sta negoziando il suo trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni”.

Correlate