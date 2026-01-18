Il Nottingham Forest sta trattando la cessione di Olivera col Napoli

Il giornalista di AS Eduardo Burgos sul proprio profilo X: "L'estate scorsa il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso".

Incerto ancora il futuro di Mathias Olivera al Napoli. Il vice allenatore ha parlato di rinforzi obbligatori a centrocampo e in attacco, ma per farlo il Napoli ha bisogno di vendere calciatori considerando che deve fare mercato a saldo zero. La lista dei giocatori sacrificabili è lunga, ma al momento tutto sembra in stand-by. Nei prossimi giorni, però, diverse trattative in uscita potrebbero sbloccare il mercato in entrata del Napoli.

Si era già parlato nei giorni scorsi del fatto che Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e del sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest per lui

Tema Mathías Olivera. El verano pasado llegaron a haber charlas importantes sobre su incorporación. En ese momento el Nápoles se negó porque era capital para Conte. Ahora es diferente. El Nottingham Forest negocia su traspaso. Se podría definir en los próximos días. https://t.co/UOlD6heykD pic.twitter.com/siPfZHC6Xf — Eduardo Burgos (@edu17burgos) January 18, 2026

Il giornalista di AS Eduardo Burgos sul proprio profilo X, riporta le ultime novità sul suo possibile passaggio in Premier a gennaio:

“L’estate scorsa si è parlato seriamente di un ingresso di Mathias Olivera in squadra. All’epoca il Napoli rifiutò perché era fondamentale per Conte. Ora è diverso. Il Nottingham Forest sta negoziando il suo trasferimento. La trattativa potrebbe concludersi nei prossimi giorni”.