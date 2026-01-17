Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: su di lui il Nottingham Forest (Pedullà)

Pedullà: "Il Forest potrebbe presto presentarsi con un’offerta importante. Per Lucca il Pisa è in pressing e presto il calciatore prenderà una decisione". Di Marzio: "Il Napoli continua a seguire Sterling e Maldini"

Sirene inglesi per Mathias Olivera: il Nottingham Forest piomba sul terzino uruguaiano, scontento del poco minutaggio. Ne parla Alfredo Pedullà.

Il Nottingham Forest su Olivera: i dettagli

Si legge sul sito di Pedullà:

“Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e non escluso che il terzino sinistro uruguaiano classe 1997 possa lasciare il Napoli entro questa sessione di mercato. Anzi, è una possibilità concreta anche perché nelle ultime ore c’è stato un sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest che potrebbe presto presentarsi con un’offerta importante. Qualche settimana fa vi avevamo anticipato anche della proposta Nottingham Forest per Lucca, ma l’attaccante ha chiesto tempo. Il Pisa è in pressing, il suo ritorno in Toscana non è fantacalcio come dichiarato ieri dal dg Corrado. Lucca deciderà tra un paio di partite, il Nottingham insiste ma il Pisa va tenuto in considerazione, una soluzione che consentirebbe all’attaccante di ritrovare serenità e titolarità. Presto sapremo.”

Fronte mercato interno, arrivano notizie da Gianluca Di Marzio che su X scrive:

Il Napoli continua a seguire Sterling. Interesse anche per Maldini.