Il Napoli si assicura Giovane per un totale di 20 milioni di euro: un affare da “vecchia” gestione De Laurentiis

Nel giro di due giorni, il Napoli ha dato in prestito Lang e Lucca (rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham) e ha acquistato Giovane dal Verona. Ne parla Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.

Napoli, il mercato si è mosso: i dettagli

Si legge sulla Gazzetta:

Giovane Santana do Nascimento, una delle belle rivelazioni di questa prima parte di stagione, sarà oggi un giocatore azzurro. Brasiliano, attaccante che può agire da prima e da seconda punta: scattante, tecnico, con grande personalità e un potenziale pronto a esplodere. L’accordo con il Verona è stato raggiunto ieri sera: affare da 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus, al giocatore contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni netti a stagione. Un affare da “vecchia” gestione De Laurentiis.

Un altro esterno?

Giovane è un under e quindi non occuperà alcun posto nella lista Serie A, che adesso ha due slot liberi. Uno verrà riempito col reinserimento di De Bruyne, che aveva lasciato il posto a Lukaku dopo l’infortunio. L’altro potrebbe essere occupato da un esterno offensivo. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi, si va da Daniel Maldini (assistito dallo stesso agente di Lucca e Giovane) a Raheem Sterling, per cui il Chelsea è disposto a contribuire fino al 70 per cento dell’ingaggio.

Occhio allora sempre a Marcos Leonardo dell’Al Hilal e al marocchino Abde Ezzalzouli del Betis: pista calda, che Manna segue con grande attenzione. Gli spagnoli fanno muro, ma il giocatore è tentato. E la volontà, spesso, fa la differenza.