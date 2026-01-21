Il Napoli va su Giovane (del Verona). Lang potrebbe andar via a titolo definitivo: Galatasaray o Fulham – Di Marzio

Siamo al 21 gennaio, a dieci giorni dalla fine del calciomercato, e il Napoli è ovviamente ancora nel limbo. Ha sperato che potesse essere modificata che blocca il mercato azzurro ma Inter, Juventus e Milan si sono ovviamente opposte essendo rivali del Napoli per un posto in Champions. Di questo e di qualche movimento di mercato (poca roba) parla l’esperto Gianluca Di Marzio a Sky Sport. Lang potrebbe andar via a titolo definitivo e in questo caso il Napoli potrebbe fare un acquisto a titolo definitivo.

Ecco cosa dice Di Marzio:

«In mattinata il Napoli ha sperato mattinata di poter vedere rimosso il blocco al mercato, un mercato che deve essere a saldo zero, ma il Consiglio Federale non ha dato l’ok. Ci saranno nuovi tentativi, vedremo se basteranno per riaprirlo in corsa. Nel frattempo il direttore sportivo Manna si sta ingegnando per cercare di regalare il prima possibile rinforzi ad Antonio Conte. C’è stato un inserimento forte per Giovane del Verona, sul quale sta lavorando da tempo la Lazio. Il Napoli sta cercando un’intesa col Verona e con il giocatore, sta cercando di capire la formula giusta per provare a portare Giovane subito a Napoli».

Di Marzio parla anche di altre trattativa a partire da quella per l’uscita di Lang:

«Servirà un’uscita (per arrivare a Giovane, ndr) e su Noa Lang potrebbe esserci una novità, un trasferimento non più in prestito ma a titolo definitivo, o allo stesso Galatasaray o in una squadra di Premier che sta cercando di inserirsi e potrebbe essere il Fulham.

«E poi Lucca, perché molto dipende anche dal futuro di Lucca. L’attaccante ex Udinese continua a prendere tempo tra Nottingham e Pisa, c’è anche il Siviglia che lo vorrebbe in uno scambio con Juanlu. Però Lucca resta sul mercato e non è escluso che il Napoli possa prendere sia Giovane che Maldini, quindi prendere due attaccanti esterni, visto che Lukaku sta dando dei segnali positivi per il suo ritorno».