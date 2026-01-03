Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca: su di lui Porto, Benfica e Nottingham Forest (Pedullà)

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca e sulle prossime mosse di mercato del Napoli.

Le parole di Pedullà su Lucca

Su Lucca il Napoli prenderà una decisione e molto presto, nel senso che ci sono tre società che stanno spingendo più delle altre. Anzi tre allenatori che stanno spingendo più di altri colleghi. Uno sicuramente è Farioli, che lo vuole al Porto, gli piace molto. Vediamo la formula, la vedremo più avanti. Un’altra è Mourinho per il Benfica e piace molto anche al Nottingham Forest. Sono le tre piste estere oggi più calde, poi le cose possono cambiare.

Il Napoli si è concesso un po’ di tempo perché deve aspettare Lukaku. Intanto cederà Ambrosino la settimana prossima al Venezia al 97,8%. Sto scherzando, tanto per dare una percentuale alta, vicina al 100%. Dopodiché cercherà di realizzare alcune cose, una sola cosa probabilmente dalla cintola in su, andando su un esterno offensivo, piuttosto che dalla cintola in giù, perché prima o poi rientreranno Anguissa e Gilmour e il Napoli probabilmente farà qualcosa davanti. Io non voglio spendere altri nomi. Su Chiesa tornerò in un secondo momento.

