Il Napoli prenderà presto una decisione su Lucca: su di lui Porto, Benfica e Nottingham Forest (Pedullà)
L'esperto di mercato aggiunge: «La settimana prossima Ambrosino verrà ceduto al Venezia. Dopodiché il Napoli andrà su un esterno offensivo»
Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Lorenzo Lucca e sulle prossime mosse di mercato del Napoli.
Le parole di Pedullà su Lucca
Su Lucca il Napoli prenderà una decisione e molto presto, nel senso che ci sono tre società che stanno spingendo più delle altre. Anzi tre allenatori che stanno spingendo più di altri colleghi. Uno sicuramente è Farioli, che lo vuole al Porto, gli piace molto. Vediamo la formula, la vedremo più avanti. Un’altra è Mourinho per il Benfica e piace molto anche al Nottingham Forest. Sono le tre piste estere oggi più calde, poi le cose possono cambiare.
Il Napoli si è concesso un po’ di tempo perché deve aspettare Lukaku. Intanto cederà Ambrosino la settimana prossima al Venezia al 97,8%. Sto scherzando, tanto per dare una percentuale alta, vicina al 100%. Dopodiché cercherà di realizzare alcune cose, una sola cosa probabilmente dalla cintola in su, andando su un esterno offensivo, piuttosto che dalla cintola in giù, perché prima o poi rientreranno Anguissa e Gilmour e il Napoli probabilmente farà qualcosa davanti. Io non voglio spendere altri nomi. Su Chiesa tornerò in un secondo momento.
