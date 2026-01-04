Il Napoli non batte la Lazio dalla sera in cui scoprì Kim e Kvaratskhelia, era il 3 settembre 2022

Siamo quasi a tre anni e mezzo. Il Napoli non batte la Lazio da quella sera d’estate del 2022 quando Spalletti e i tifosi del Napoli scoprirono la forza devastante di Kim e Kvaratskhelia che trascinarono (con Osimhen e gli altri) gli azzurri alla conquista del terzo scudetto.

Lo ricorda Ciro Troise per il Corriere del Mezzogiorno:

I tabù e le maledizioni esistono per essere abbattuti. Nel primo appuntamento del 2026 il Napoli affronta diversi fantasmi che trovano cittadinanza

nei ricordi dell’almanacco, nei precedenti e negli intrecci. Bisogna risalire al 3 settembre 2022 per ritrovare l’ultima vittoria del Napoli contro la Lazio, poi sono arrivate quattro sconfitte e due pareggi considerando anche il ko in Coppa Italia della scorsa stagione all’Olimpico. In quella notte di settembre 2022 Kim e Kvaratskhelia, dopo i pareggi contro Lecce e Fiorentina, fecero capire a tutti che la grande bellezza del Napoli era pronta a travolgere ogni avversario. Conte è l’allenatore con la media punti più alta della serie A tra quelli che hanno collezionato almeno 50 presenze ma non ha mai vinto contro Sarri.

Juan Jesus vince ancora il ballottaggio con Buongiorno, Spinazzola è pronto a presidiare la fascia sinistra ricercando l’asse con Hojlund ma stavolta sarà più difficile costruirlo perché la Lazio, che ha la seconda difesa del campionato insieme al Como, difende ricercando costantemente l’ordine e l’armonia della linea difensiva esponendosi poco all’uno contro uno.

