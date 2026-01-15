Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli. C’è anche il Fulham su di lui

Noa Lang semi-oggetto misterioso. Calciatore che a Napoli ha mostrato poco, pochissimo. Ci si aspettava tanto di più. Non riesce a incidere. Ieri, contro il Parma, Antonio Conte dal gabbiotto lo ha tolto troppo presto. Probabilmente è stato un errore, anche per il subentrato Neres palesemente non era in condizione e si è fatto pure male. Tanto valeva proseguire con l’olandese che pochi giorni prima, a Milano contro l’Inter, aveva servito l’assist a McTominay per il gol del 2-2.

Capita di sentirsi fuori posto, incompresi. È quel che sta accadendo a Lang a Napoli. Quando sai che al minimo errore vieni messo fuori, non riesci certo a rendere al meglio. Lo vogliono in Turchia, anche se in prestito. Schira, esperto di mercato, fa sapere che c’è il Fulham su di lui, quindi la Premier League. Sarebbe un colpo per il calciatore che non vorrebbe andare a giocare nel campionato turco. Ma che al tempo si sta immalinconendo nella squadra campione d’Italia.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Neres permettendo: l’olandese non ha preso bene la sostituzione e ci sta, visto che sta facendo di tutto per provare a trovare fiducia e continuità. E le sirene del mercato non si placano certamente: in Turchia c’è la fila per Lang, che però al momento non sembra attratto da questa prospettiva. Però ha bisogno di giocare per provare ad andare al Mondiale con l’Olanda. E il Napoli di vendere per poter fare mercato.

Questo invece è il tweet di Nicolò Schira: