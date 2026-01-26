Il Napoli ha accusato i numerosi infortuni, ma ciò non dovrebbe togliere credito alla prestazione della Juventus

Il commento del Guardian. “Napoli, Juve, Milan e Roma competono per sfilare all'Inter lo scudetto, o per un posto in Champions? Ci sono sei squadre in lotta per quattro posti”.

Il Napoli ha perso 3-0 contro la Juventus; la squadra di Antonio Conte ha sofferto per i numerosi infortunati presenti in rosa, ma anche per l’intensità di gioco dei bianconeri guidati da Luciano Spalletti, che ora sono a -1 dal quarto posto.

Nicky Bandini scrive sul Guardian:

Questo sembra un momento cruciale della stagione: la Roma al quarto posto che affrontava il Milan al secondo posto, subito dopo che la Juventus al quinto posto aveva affrontato il Napoli al terzo posto. Ma erano squadre in competizione per sfidare l’Inter per lo scudetto? O semplicemente per un posto in Champions League nella prossima stagione? Antonio Conte ha accusato la crisi degli infortuni della sua squadra. Ma queste circostanze non dovrebbero togliere credito alla Juventus, la cui collezione di giovani talenti sembra ormai una squadra seria sotto la guida di Luciano Spalletti. La Juventus ora è a -10 punti dall’Inter, anche se con questa vittoria vanno a -1 dal Napoli quarto. Qualificarsi per la Champions League è la priorità, così come lo è per ogni altra squadra vicina alla vetta. Sei squadre in quattro posti, al massimo cinque se i club italiani possono raggiungere un posto extra.