Il Napoli è a pezzi, McTominay senza energie è l’immagine della squadra di oggi (Gazzetta)

"Il Napoli rischia perfino un posto nella prossima Champions. Il problema è che metà di quel gruppo, oggi, frequenta gli studi di medici e fisioterapisti anziché il campo"

La sconfitta del Napoli in casa della Juve ci ha consegnato l’immagine di una squadra a pezzi fisicamente e mentalmente. Ne parla Stefano Agresti sulla Gazzetta.

Il Napoli è a pezzi: i dettagli

Scrive Agresti:

Il Napoli è a pezzi, impotente di fronte a una quantità di infortuni – peraltro spesso seri – che Conte definisce giustamente «inverosimile».

L’immagine di quanto sta accadendo agli azzurri è quel meraviglioso centrocampista che si chiama McTominay, un fenomeno anche sul piano atletico: il povero Scott è visibilmente prosciugato, senza energie; avrebbe bisogno di saltare una partita, di giocare un quarto d’ora in un’altra, invece mercoledì dovrà essere di nuovo in campo contro il Chelsea in una gara che vale l’Europa.

Il rischio che corre il Napoli è che tutto torni in discussione, perfino un posto nella prossima Champions, un obiettivo che sembrava scontato considerate la forza della squadra e l’ampiezza dell’organico, potenziato in estate. Il problema è che metà di quel gruppo, oggi, frequenta gli studi di medici e fisioterapisti anziché il campo. Nell’incontro con la Juve il Napoli ha anche il rimpianto di un rigore che poteva essergli concesso sull’1-0; apprezzabile che Conte non abbia scatenato polemiche per un intervento che poteva essere interpretato a suo favore.