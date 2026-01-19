Il Napoli cerca il sostituto di Lang: Maldini, Sterling, Carrasco e Giovane in lista

Noa Lang sembra essere molto vicino ad approdare al Galatasaray, la partita contro il Copenaghen in Champions dovrebbe essere l’ultima per l’ex Psv in maglia azzurra. Il Napoli dovrà trovare un’alternativa nel mercato invernale e potrà farlo solo cedendo Lang, visto che agli azzurri è stato imposto il mercato a saldo zero.

Il Napoli valuta diversi giocatori per il post-Lang

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Il ds Manna sta valutando tanti profili: da Maldini junior dell’Atalanta, su cui è forte anche la Juventus; a Sterling, ormai separato in casa col Chelsea; e Carrasco, ora all’Al-Shabab e proposto al Napoli da un po’.

Nicolò Schira aggiunge, su X, un altro nome sul taccuino del Napoli per sostituire Lang, ovvero Giovane del Verona:

Non solo la Lazio : il Napoli hanno mostrato interesse per l’attaccante del Verona Giovane Santana do Nascimento (classe 2003). La Juventus ha chiesto informazioni come vice Yildiz. L’Hellas chiede 18-20 milioni (bonus inclusi) per cederlo, ma hanno mostrato apertura anche per un prestito con obbligo di riscatto (condizioni garantite).