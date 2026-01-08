Raspadori non ha ancora detto sì alla Roma, ma i giallorossi hanno aumentato l’offerta di stipendio a 3,5 milioni l’anno

Sportmediaset: Atletico Madrid e Roma hanno raggiunto ieri l'ultimo accordo. Fabrizio Romano: il diritto di riscatto è flessibile (tra i 20,5 e 23 milioni), ma ci sono penali per cui l'operazione potrebbe essere anche più onerosa.

Questione di ore e Giacomo Raspadori diventerà un nuovo giocatore della Roma. L’ex Napoli, ora all’Atletico Madrid, non ha ancora dato il via libera definitivo ma si attende la fumata bianca entro massimo due giorni. Attualmente Raspadori è in Arabia e stasera l’Atletico disputerà la semifinale di Supercoppa contro il Real Madrid. La finale sarà domenica.

La situazione di mercato di Raspadori

Sportmediaset riporta:

Dopo l’incontro di ieri tra il ds della Roma Massara e gli agenti del giocatore, le due parti sono arrivate a un accordo di massima sullo stipendio e ora la chiusura è sempre più vicina. Per far sì che la trattativa vada definitivamente in porto, però, manca l’ultimo via libera dell’attaccante azzurro. Dopo le prime offerte poco convincenti, il club giallorosso ha deciso di fare un ulteriore sforzo economico per assicurarsi Raspadori. La Roma è arrivata a offrire una cifra superiore allo stipendio percepito da Raspadori a Madrid (circa 6 milioni lordi) aumentando anche le garanzie di riscatto, chieste dallo stesso attaccante. L’ingaggio netto dovrebbe essere da 3,5 milioni di euro. L’operazione sarà impostata in prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions, in un’operazione che complessivamente si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto aggiungono in merito alle cifre che l’attaccante dovrebbe arrivare alla Roma in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto flessibile in base a determinate condizioni (tra i 20,5 e 23 milioni). Tuttavia, ci sono delle penali per cui l’operazione potrebbe essere anche un po’ più onerosa.