Il Macclesfield, squadra di sesto livello inglese, ha eliminato il Crystal Palace dalla Fa Cup

Il calcio sa ancora stupire e ciò che è accaduto nel pomeriggio nel terzo turno di Fa Cup ne è la prova. Il Macclesfield ha eliminato il Crystal Palace campione in carica dalla competizione. La peculiarità? Il Macclesfield milita in National League North che rappresenta il sesto livello di calcio inglese. Per intenderci, le proporzioni sono queste: la città di Macclesfield conta 52.000 abitanti e il loro stadio 5.300 posti.

Il Macclesfield scrive la storia: battuto il Crystal Palace, club di Premier

Scrive il Guardian:

Il Macclesfield ha battuto il Crystal Palace 2-1, entrando nella storia della Fa Cup. Nonostante 117 posizioni di differenza nella piramide calcistica inglese tra le due squadre, il Palace è diventato la prima squadra detentrice a essere eliminata da una squadra non di lega dal 1909. Il Palace era un’ombra della squadra che aveva trionfato nella scorsa edizione della Coppa – il primo trofeo importante del club – nonostante comprendesse tre giocatori della formazione di Wembley. Sono stati messi in difficoltà dall’ispirato Macclesfield di John Rooney, guidato dal capitano Paul Dawson.

Di fronte a uno stadio tutto esaurito (Il Palace ha donato la propria quota dei biglietti per aumentare aiutare le casse del Macclesfield) questa era un’occasione storica da non perdere.

Il Macclesfield è sembrato alla pari con i suoi illustri ospiti fin dal primo minuto. Dopo un avvio tranquillo, la prima occasione è stata per Yeremy Pino del Palace, ma il tiro, dopo una progressione sulla sinistra, è stato deviato senza problemi. Mentre il Macclesfield percepiva l’opportunità di fare il colpo grosso, i calciatori del Palace diventavano sempre più nervosi.

La frustrazione del Palace si è trasformata in rabbia quando Dawson del Macclesfield, al 43′, ha sfruttato il calcio piazzato di Luke Duffy per segnare di testa il gol del vantaggio del Macclesfield.

Il secondo tempo

Glasner ha dovuto reagire all’intervallo e lo ha fatto, mandando in campo Brennan Johnson, Will Hughes e Tyrick Mitchell, cambiando formazione. Tuttavia, l’inizio del secondo tempo è stato ancora frenetico. Il caos ha favorito i Silkmen che sono riusciti a segnare un secondo gol quasi incredibile, con Buckley-Ricketts che ha messo la palla in rete dopo una mischia in area del Palace.

Il calcio di punizione di Pino al 90’ ha fissato il punteggio sul 2-1, garantendo un finale esplosivo. Poi è arrivato il fischio finale e l’invasione di campo dei tifosi del Macclesfield.

