Il Gabon eliminato dalla Coppa d’Africa: il ministro va in tv e licenzia tutti, sospende la Nazionale e rimuove Aubameyang

Costa cara l’eliminazione al Gabon in Coppa d’Africa. Il ministro dello sport del Paese ha suscitato grande scalpore intervenendo alla tv di Stato, licenziando tutti i membri dello staff e sospendendo la nazionale. Il Gabon ha perso tutte e tre le partite del proprio girone contro Camerun, Mozambico e Costa d’Avorio contro cui ha perso 3-2 e vinceva 2-0.

“Alla luce della vergognosa prestazione dei Panthères, il governo ha deciso di licenziare lo staff tecnico, di sospendere la nazionale fino a nuovo avviso e di rimuovere dalla squadra i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang”, ha dichiarato Simplice-Désiré Mamboula alla televisione gabonese. La prestazione della squadra alla Coppa d’Africa “contrasta i valori etici del Paese e il suo ruolo di modello”, ha affermato il ministro dello sport, aggiungendo che ci saranno conseguenze non solo per l’allenatore Thierry Mouyouma. I video della conferenza stampa circolano online, ma come riportato, tra gli altri, dal quotidiano francese “L’Equipe”, le clip sono state rimosse dalle piattaforme ufficiali del ministero poco dopo la trasmissione. La federazione inizialmente non ha rilasciato commenti sulla questione il giorno di Capodanno.

Il Gabon è uscito sconfitto dalla Costa d’Avorio 3-2 nell’ultimo match dei gironi mettendo fine ad una prestazione molto insoddisfacente

A quanto pare, il capitano Aubameyang è in disaccordo con la federazione da tempo. Il veterano del Borussia Dortmund, ora in forza all’Olympique Marsiglia in Francia, se n’è andato prima dell’ultima partita del girone e ha affrontato la questione sulla piattaforma social X. “Credo che i problemi della squadra siano molto più profondi”, ha scritto il capocannoniere gabonese, aggiungendo di essere solo “una persona insignificante” in questo contesto.