Il futuro di Lucca dipenderà dal risultato di stasera: in caso di sconfitta, il Napoli farebbe qualche riflessione in più

Pedullà su YouTube: «Se il Napoli vincesse o pareggiasse, troverebbe una sistemazione a Lucca e farebbe qualcosa in entrata, tra un attaccante esterno e una prima punta.»

Su YouTube, Alfredo Pedullà analizza l’impatto di Inter-Napoli sulla classifica e, soprattutto, sul calciomercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, il punto su Lucca

Spiega Pedullà:

«Oggi è una grande giornata perché sicuramente Inter-Napoli incide parecchio, incide sulla classifica. È inutile che stiamo a discutere o a fare troppa filosofia. Se l’Inter dovesse vincere, certamente sette punti non rappresenterebbero una sentenza definitiva, ma sarebbero una dote importante: cioè ti presenteresti con argomenti. Ricordiamoci che siamo dentro il girone di ritorno e che sette punti equivalgono a due partite, quasi tre di vantaggio.»

«Il Napoli si gioca tanto stasera. Bella partita, Neres non c’è e magari ci sarà Buongiorno, e il Napoli deve giocare una partita memorabile per fare il risultato, perché è fondamentale per tenere in piedi anche il sogno scudetto.»

«Ma non volevo parlarvi di questo, piuttosto vorrei soffermarmi sul mercato, un mercato che sarà molto indirizzato da questa partita. Vi ho raccontato tutte le situazioni legate alle operazioni in uscita, alla possibilità di fare un attaccante, però l’entusiasmo ti verrà molto da questa partita. Perché se questa partita dovessi vincerla o pareggiarla, è chiaro che dovresti trovare, è normale pensarci, una sistemazione a Lucca e quindi fare anche qualcosa di concreto dal punto di vista delle entrate, tra un attaccante esterno e una prima punta.»

«Se non dovesse andar bene, allora dovresti fare qualche riflessione in più. Sembra una sciocchezza, ma ricordatevi che il Napoli è, per me, inopinatamente e ingiustamente bloccato sul mercato e ha speso tanto nelle ultime sessioni. Quindi è una partita che indirizza molto.»