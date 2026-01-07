Il podcast di Neville funzionava talmente bene che è stato acquisito da un gigante di YouTube

Il Guardian: l'accordo conferma la sfida che YouTube sta rapidamente lanciando ai media tradizionali: faceva (e fa) oltre 38 milioni di visualizzazioni mensili su YouTube

Il fortunatissimo podcast di Gary Neville è stato appena assorbito da un gigante di YouTube. The Overlap, la società media co-fondata dall’ex bandiera del Manchester United insieme a Scott Melvin, è stata acquisita da una delle più grandi società radiofoniche commerciali d’Europa, la Global che già possiede canali come LBC e podcast come The News Agents. Si tratta, scrive il Guardian dell’ultimo “segnale della crescente influenza della piattaforma di streaming nella trasmissione di eventi sportivi”.

“L’accordo mira a utilizzare l’outlet di Neville per emulare il successo di un’altra rete di podcast video fondata da un ex calciatore: Goalhanger di Gary Lineker, che regolarmente è in cima alle classifiche dei podcast con la sua serie di programmi “The Rest Is…”. Sono in corso i lavori per trasformarlo in una “rete multimediale sportiva multiformato”, poiché l’uso di YouTube continua ad aumentare tra un pubblico di tutte le età, con una grande attrazione per gli opinionisti sportivi”.

I contenuti di Overlap includono il suo programma di punta Stick to Football, in cui Neville e i suoi colleghi esperti Jamie Carragher, Jill Scott, Roy Keane e Ian Wright sono spesso affiancati da ospiti.

Neville, in base all’accordo manterrà la carica di co-presidente dell’azienda.

Neville ha lanciato The Overlap solo nel 2021, ma ora è uno dei canali di contenuti calcistici più popolari del Regno Unito. L’azienda ha dichiarato di avere oltre 38 milioni di visualizzazioni mensili su YouTube e di aver raggiunto 2,2 miliardi di visualizzazioni su tutte le piattaforme nel 2025.

“Oltre a sottolineare l’importanza che oggi viene attribuita al podcasting video – scrive il Guardian – l’accordo dimostra la rapida sfida che YouTube sta ponendo alle emittenti tradizionali. Molti dei nomi più importanti di The Overlap sono ex professionisti dello sport che si sono affermati come opinionisti su Sky Sports e altri canali mainstream”.