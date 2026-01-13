Il Benfica potrebbe abbandonare la pista Lucca: la richiesta di 35 milioni è considerata eccessiva

“In questo contesto, e senza che nessuna delle due trattative sia ancora definitivamente tramontata, il presidente Rui Costa e il direttore generale Mário Branco stanno già valutando altri obiettivi e avviando contatti per capire quale strada seguire per rinforzare i due ruoli considerati carenti da José Mourinho. La decisione su André Luiz e Lucca, in ogni caso, non dovrebbe andare oltre la fine della settimana, così da poterli acquistare oppure depennare e puntare su altri nomi.”