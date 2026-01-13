Il Benfica potrebbe abbandonare la pista Lucca: la richiesta di 35 milioni è considerata eccessiva
La notizia arriva direttamente dal Portogallo. O Jogo: "La decisione su Lucca non dovrebbe arrivare oltre la fine della settimana, così da poterlo acquistare o puntare su altri nomi"
Il nome di Lorenzo Lucca resta sul tavolo del Benfica, ma l’operazione appare in salita. Il Napoli è disposto a cedere l’attaccante, fuori dai piani di Antonio Conte, ma le richieste economiche — 35 milioni di euro o un prestito oneroso con costi elevati — sono considerate eccessive dal club portoghese. Lo riporta O Jogo. Un calciomercato, quello del Napoli, che appare sempre più complesso.
Calciomercato Napoli: il punto su Lucca
Riporta O Jogo:
“Per quanto riguarda Lucca, il Napoli è disposto a lasciar partire il centravanti di 25 anni, che non rientra nei piani del tecnico Antonio Conte, ma chiede 35 milioni di euro e, in caso di prestito — soluzione preferita dal Benfica — altri due milioni come tassa di prestito. I partenopei hanno pagato nove milioni per il prestito del giocatore e hanno un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni, cifra che spiega la richiesta complessiva e che il Benfica considera fuori dal proprio budget.”