Il Benfica potrebbe abbandonare la pista Lucca: la richiesta di 35 milioni è considerata eccessiva

La notizia arriva direttamente dal Portogallo. O Jogo: "La decisione su Lucca non dovrebbe arrivare oltre la fine della settimana, così da poterlo acquistare o puntare su altri nomi"

Mg Udine 14/12/2025 - campionato di calcio serie A / Udinese-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lorenzo Lucca

Il nome di Lorenzo Lucca resta sul tavolo del Benfica, ma l’operazione appare in salita. Il Napoli è disposto a cedere l’attaccante, fuori dai piani di Antonio Conte, ma le richieste economiche — 35 milioni di euro o un prestito oneroso con costi elevati — sono considerate eccessive dal club portoghese. Lo riporta O Jogo. Un calciomercato, quello del Napoli, che appare sempre più complesso.

Calciomercato Napoli: il punto su Lucca

Riporta O Jogo:

“Per quanto riguarda Lucca, il Napoli è disposto a lasciar partire il centravanti di 25 anni, che non rientra nei piani del tecnico Antonio Conte, ma chiede 35 milioni di euro e, in caso di prestito — soluzione preferita dal Benfica — altri due milioni come tassa di prestito. I partenopei hanno pagato nove milioni per il prestito del giocatore e hanno un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni, cifra che spiega la richiesta complessiva e che il Benfica considera fuori dal proprio budget.”

“In questo contesto, e senza che nessuna delle due trattative sia ancora definitivamente tramontata, il presidente Rui Costa e il direttore generale Mário Branco stanno già valutando altri obiettivi e avviando contatti per capire quale strada seguire per rinforzare i due ruoli considerati carenti da José Mourinho. La decisione su André Luiz e Lucca, in ogni caso, non dovrebbe andare oltre la fine della settimana, così da poterli acquistare oppure depennare e puntare su altri nomi.”

 

