Calciomercato Napoli: Lang potrebbe portare i milioni per Chiesa (Schira)

Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. In questo caso il Napoli avrebbe i fondi da poter investire in Federico Chiesa, considerato da Conte il miglior giocatore italiano nel ruolo, anche se il giocatore è indeciso tra restare in Inghilterra o tornare in Italia.

“A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che – ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero – potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. Il gioiello italiano non vorrebbe lasciare il Liverpool e per ora ha preso tempo con tutte le pretendenti, anche se Antonio Conte l’ha sempre ritenuto un top player e lo stima molto”.