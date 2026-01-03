Home » Il Campo » Calciomercato

Calciomercato Napoli: Lang potrebbe portare i milioni per Chiesa (Schira)

In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli per il Galatasaray e gli azzurri proverebbero ad affondare per Chiesa

Chiesa Calciomercato Napoli

Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa celebrates scoring their third goal during the English Premier League football match between Liverpool and Bournemouth at Anfield in Liverpool, north west England on August 15, 2025.

Nella sessione di Calciomercato il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e in questa prospettiva potrebbe partite Noa Lang, come ricorda Schira su Tuttosport. In questo caso il Napoli avrebbe i fondi da poter investire in Federico Chiesa, considerato da Conte il miglior giocatore italiano nel ruolo, anche se il giocatore è indeciso tra restare in Inghilterra o tornare in Italia.

“A maggior ragione se il corteggiamento del Galatasaray per Noa Lang dovesse attecchire. In caso di offerta da 25-30 milioni l’ala olandese potrebbe fare i bagagli e volare in Turchia. Con a quel punto i Campioni d’Italia che – ricordiamo sempre devono fare un mercato a saldo zero – potrebbero utilizzare la cifra ricavata per Federico Chiesa. Il gioiello italiano non vorrebbe lasciare il Liverpool e per ora ha preso tempo con tutte le pretendenti, anche se Antonio Conte l’ha sempre ritenuto un top player e lo stima molto”. 

