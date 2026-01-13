I vertici Aia promuovono Doveri sul pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan, andava sanzionato
Il Corsera anticipa il giudizio dei vertici arbitrali italiani sulla direzione di gara di Doveri in Inter-Napoli
I vertici arbitrali hanno promosso l’arbitraggi di Doveri nella gara tra l’Inter e il Napoli, ma è comunque chiaro che la situazione arbitrale italiana è piuttosto delicata. Ma nonostante l’obiettività della crisi la reazione di Conte, con il suo “vergonatevi”, diretto a Doveri non è stata affatto apprezzata dai vertici Aia. Questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera sono riportate le prime indiscrezioni trapelate dai vertici arbitrali sull’episodio Rrahmani-Mkhitaryan:
Leggi anche: Step on foot, anche per gli arbitri è come la corazzata Potemkin
“In campo e fuori, dove ieri il presidente Zappi è stato squalificato per 13 mesi, col rischio concreto di un commissariamento dell’Aia. Veleni e polemiche sono ormai all’ordine del giorno. Anche quando, almeno sul campo, non si può parlare di errore. Perché quello di domenica sera a San Siro era rigore. I responsabili arbitrali non hanno dubbi sull’episodio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplodere di rabbia Antonio Conte, poi espulso e a rischio maxi squalifica: il pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan andava sanzionato con un tiro dal dischetto, quindi il direttore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare. Nessun errore, quindi”.