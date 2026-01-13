I vertici Aia promuovono Doveri sul pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan, andava sanzionato

I vertici arbitrali hanno promosso l’arbitraggi di Doveri nella gara tra l’Inter e il Napoli, ma è comunque chiaro che la situazione arbitrale italiana è piuttosto delicata. Ma nonostante l’obiettività della crisi la reazione di Conte, con il suo “vergonatevi”, diretto a Doveri non è stata affatto apprezzata dai vertici Aia. Questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera sono riportate le prime indiscrezioni trapelate dai vertici arbitrali sull’episodio Rrahmani-Mkhitaryan:

“In campo e fuori, dove ieri il presidente Zappi è stato squalificato per 13 mesi, col rischio concreto di un commissariamento dell’Aia. Veleni e polemiche sono ormai all’ordine del giorno. Anche quando, almeno sul campo, non si può parlare di errore. Perché quello di domenica sera a San Siro era rigore. I responsabili arbitrali non hanno dubbi sull’episodio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplodere di rabbia Antonio Conte, poi espulso e a rischio maxi squalifica: il pestone in area di Rrahmani su Mkhitaryan andava sanzionato con un tiro dal dischetto, quindi il direttore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare. Nessun errore, quindi”.