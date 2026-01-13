Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare per Conte (anche tre giornate), “è andato oltre”. Salta la Juventus?

Gli arbitri chiedono una squalifica esemplare per Conte, “è andato oltre”. Salta la Juventus?

Il tema del giorno è Antonio Conte. Ancora lui. Sempre lui. Con quel «vergognatevi tutti» gridato in faccia al quarto uomo dopo l’assegnazione del rigore all’Inter. Adesso rischia una squalifica fino a tre giornate. Non è chiaro se la squalifica partirà dal recupero di domani contro il Parma. È importante per capire se Antonio ci sarà nel ritorno allo Stadium che è tra tre partite di campionato: il recupero contro il Parma, poi il Sassuolo e infine la Juventus.

Intanto scrive il Corriere della Sera con Carlos Passerini:

Quello di dome­nica sera a San Siro era rigore. I respon­sa­bili arbi­trali non hanno dubbi sull’epi­so­dio clou di Inter-Napoli che ha fatto esplo­dere di rab­bia Anto­nio Conte, poi espulso e a rischio maxi squa­li­fica: il pestone in area di Rrah­mani su Mkhi­ta­ryan andava san­zio­nato con un tiro dal dischetto, quindi il diret­tore di gara Doveri ha fatto bene a fischiare.

Nes­sun errore, quindi. Ecco per­ché i ver­tici arbi­trali sono infu­riati per l’eccesso di pro­te­ste dell’alle­na­tore napo­le­tano, che secondo loro è andato oltre, con quel «ver­go­gna­tevi tutti» urlato in fac­cia al quarto uomo Colombo. Auspi­cano per­tanto una con­danna esem­plare, con tanto di san­zione salata. Spet­terà oggi al Giu­dice Spor­tivo sta­bi­lirlo, ma Conte rischia due gior­nate di stop. La spe­ranza del Napoli è che sia una sola, come per Alle­gri con­tro il Bolo­gna a set­tem­bre. Fos­sero invece tre, sal­te­rebbe anche la sfida con­tro la Juven­tus, la sua ex. A pesare saranno non solo le imma­gini tele­vi­sive, ma anche il referto, defi­nito cor­poso.

