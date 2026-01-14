Hakimi è davvero l’eroe che in Marocco dipingono? I suoi concittadini ignorano le accuse di stupro in Francia

Questa sera alle 21 la semifinale di Coppa d’Africa tra Marocco e Nigeria. Achraf Hakimi è tornato in campo nell’ultimo match della fase a gironi dopo l’infortunio subito in Champions League contro il Bayern Monaco, ed è considerato il simbolo di quest’edizione della competizione, anche perché si gioca nel suo Paese.

Hakimi è il volto di quest’edizione della Coppa d’Africa

Athletic scrive:

Nelle strade di Rabat o Marrakech ci sono venditori di magliette da calcio in quasi ogni angolo; di quelle del Paris Saint-Germain, il nome sul retro è sempre lo stesso. Achraf Hakimi è il capitano e giocatore più importante del Marocco. A novembre, il 27enne ha vinto il premio di giocatore dell’anno africano, battendo Mohamed Salah. Hakimi è il volto manifesto di questa Coppa d’Africa, che il Marocco sta ospitando. Quando è entrato dalla panchina contro lo Zambia la folla all’interno dello stadio si è scatenata. Tuttavia, aleggia un’ombra intorno a lui negli ultimi anni. Nel febbraio 2023, i pubblici ministeri francesi hanno aperto un’indagine preliminare su un’accusa di stupro nei suoi confronti, ponendolo sotto controllo giudiziario. Hakimi ha ripetutamente negato le accuse e ha affermato di essere vittima di “ricatti”. Il caso si è trascinato, ma l’ufficio del procuratore di Nanterre ha emesso un rinvio finale ai tribunali penali: il giudice istruttore deve ora decidere se Hakimi dovrà affrontare il processo o meno.

E’ idolatrato in tutto il mondo, non solo in Marocco, ma dovrebbe esserlo? E cosa succederà se alzerà la Coppa d’Africa e poi si ritroverà in un’aula di tribunale entro la fine dell’anno? Hakimi è cresciuto in Spagna ma non ha mai mostrato alcun interesse a giocare nelle Furie Rosse, a differenza di Brahim Diaz, che è il capocannoniere di questa edizione della Coppa d’Africa. Hakimi ha iniziato la sua carriera nell’Academy del Real Madrid, poi ha giocato nel Borussia Dortmund e nell’Inter prima di trasferirsi al Psg nel 2021. Ha segnato il rigore decisivo quando il Marocco ha battuto la Spagna nell’ultima Coppa del Mondo ed è stato cruciale nell’aiutarli a diventare la prima squadra africana a raggiungere le semifinali di un Mondiale. Uomini e donne di tutte le età indossano la sua maglia, mentre pubblicizza prodotti della società di telecomunicazioni Inwi su cartelloni distribuiti in tutto il Paese. Sembrano però ignorare che è sotto inchiesta in Francia per aver presumibilmente commesso un reato grave.

Per il ct Walid Regragi, il terzino del Psg è un leader della sua Nazionale:

la carriera di Hakimi non sembra essere stata influenzata dalle accuse. Regragi lo ha descritto come un “vero leader” e una “fonte motivazionale per i suoi compagni di squadra”. La gente ballava per le strade di Rabat dopo la vittoria col Camerun. Se Hakimi giocherà un ruolo fondamentale per aiutare il Marocco a vincere il torneo dopo 50 anni, sarà al centro dei festeggiamenti. Ma sarebbe un’immagine difficile per gli altri da accettare, data la gravità delle accuse contro di lui.