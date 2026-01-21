Haaland è esausto, non segna su azione dal 20 dicembre (Telegraph)

Il City è in piena crisi. Gli infortuni e le assenze non sono giustificate vista la campagna faraonica di Guardiola che ha speso quasi 500 milioni di euro in un anno.

Erling Haaland si è scusato con i tifosi del Manchester City. La prestazione della squadra di Pep Guardiola contro il Bodoe/Glimt è stata definita “imbarazzante”. A 80 km dal Circolo Polare Artico. In una notte in cui l’aurora boreale era al suo massimo da 20 anni. In una serata in cui il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store aveva rimandato il volo per il vertice di Davos per assistere alla partita. Tre giorni dopo essere stato travolto dal Manchester United nel derby di Old Trafford, il City è rimasto stordito dal 3-1 con cui il Bodo/Glimt ha conquistato la sua prima vittoria di sempre nella fase a gironi della Champions League. L’ultima volta che il Bodo/Glimt aveva fatto una vittima illustre qui, la Roma, José Mourinho era stato preso a palle di neve dai bambini del posto. Lo aspettavano nel parcheggio mentre saliva sul pullman diretto all’aeroporto.

Il Telegraph Scrive

Haaland è esausto

“Guardiola ha detto la scorsa settimana che Erling Haaland è “esausto” e questo si vede nelle sue prestazioni. L’attaccante norvegese non segna su azione dal 20 dicembre. Il suo unico gol nelle ultime otto partite è stato un rigore nell’1-1 contro il Brighton. Gara in cui ha sbagliato occasioni che normalmente avrebbe trasformato. Contro il Bodo ha avuto una sola occasione nitida e ha calciato fuori, per il resto è stato anonimo, come contro lo United. In entrambe le partite è apparso esasperato”.

“È la sua striscia più lunga senza gol dai 13 incontri a secco con il Molde tra settembre 2017 e aprile 2018. Omar Marmoush ora è rientrato dagli impegni di Coppa d’Africa. Haaland potrebbe beneficiare di un breve riposo, ma l’attaccante egiziano ha faticato per tutta la stagione e Guardiola gli ha concesso solo quattro partite da titolare da titolare, un dato che dice molto. Senza i gol di Haaland, il City fatica a trovare la rete. Al netto del 10-1 inflitto all’Exeter di League One in Fa Cup, ha segnato solo cinque gol in sei partite, vincendone appena una”.

Le scuse del norvegese

«Mi assumo tutta la responsabilità per non essere riuscito a segnare i gol che avrei dovuto segnare, quindi mi scuso con tutti, con ogni singolo tifoso del Man City e con ogni tifoso che ha viaggiato oggi, perché alla fine è imbarazzante. Il Bodo ha giocato un calcio incredibile ed è una vittoria meritata. Onestamente non so cosa dire perché non ho le risposte, ma quello che posso dire è ‘scusa’. Facciamo del nostro meglio, ma evidentemente manca qualcosa – ha detto il norvegese – Mi assumo tutta la responsabilità, insieme a Rodri, a Gianluigi [Donnarumma], a Tijjani [Reijnders] come giocatori esperti».